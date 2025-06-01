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「BP」Lisa巨星幕後拍成紀錄片 導演喊：會讓大家驚喜

Lisa紀錄片製作中，令歌迷相當期待。（翻攝自X）Lisa紀錄片製作中，令歌迷相當期待。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國女子天團BLACKPINK將於10月重返高雄開唱，外媒近日報導，導演Sue Kim將製作一部有關泰籍成員Lisa的紀錄片，內容將是她離團solo後，展開全新個人旅程的故事，預計深入探討她巨星般的生活。

Lisa的紀錄片暫未定名，預告會是她過去一年來，勇闖全球樂壇與名人圈的生活點滴；導演Sue Kim去年拍過紀錄片《最後的海女》在多倫多國際電影節上大放異彩，擅長對女性故事有敏銳捕捉的能力。

Lisa紀錄片製作中，令歌迷相當期待。（翻攝自X）Lisa紀錄片製作中，令歌迷相當期待。（翻攝自X）

Sue Kim開心說，「能關注Lisa對我來說是榮幸的事情，也是一份電影禮物」，並說「相信Lisa的音樂之路有很多精彩瞬間，會讓大家驚喜。」

Lisa除了在歌唱領域相當突出，還參演《白蓮花大飯店》第三季，獲泰國國寶級演員萊克帕特拉瓦迪大讚既謙虛又有天分；不少粉絲得知Lisa紀錄片消息後，紛紛期待能見到偶像更多精彩故事。

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