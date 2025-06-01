李多慧愛上這首台灣歌曲！主唱出面認領 網友重複播放有原因

李多慧最近喜歡上台灣歌曲。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕高人氣啦啦隊女神李多慧最近喜歡上台灣流行歌曲，她還大方在社群哼唱，並請網友推薦她更多好聽的歌曲。

李多慧對著鏡子用手機拍下自己唱歌的片段，並談到：「我最近真的愛上台灣的歌曲了，怎麼每一首都這麼好聽，拜託大家多多推薦好歌給我。」

請繼續往下閱讀...

而讓李多慧著迷並演唱的歌曲，就是得過3座金曲獎的茄子蛋5年前演唱的沙士廣告曲《敢傻敢衝》。茄子蛋推出過許多好歌，可惜之前團員之間爆出酬勞分配不均起內鬨，加上主唱阿斌嗓子出狀況開刀，目前仍處於無限期休團，阿斌也轉往戲劇圈參與演出。

李多慧分享自己哼唱茄子蛋歌曲的影片。（翻攝自Threads）

看到李多慧演唱茄子蛋的歌曲，主唱阿斌也在留言區留下3個可愛的表情符號，阿斌出面「認領」讓李多慧喜歡上的歌曲，而李多慧也留言回應：「哇！大哥的歌真的超好聽！」

有趣的是，網友必須重覆播放李多慧唱歌的影片，只因想要聽清楚她唱的歌詞到底是唱什麼，其實那句歌詞是「我相信敢傻是我的本事」，但她唱起來有點像「我相信幹大事我的分數」，雖然歌詞唱得有點不準確，網友還是覺得她好可愛，並紛紛推薦好聽的台灣流行歌曲給她。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法