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歐陽娜娜「蹲地雙手抱頭」照片流出！驚呆全網「像被捕了」

歐陽娜娜日前被陸委會列為重要的行政查核對象。（資料照，翻攝自微博）歐陽娜娜日前被陸委會列為重要的行政查核對象。（資料照，翻攝自微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者張釔泠／綜合報導〕歐陽娜娜日前被陸委會列為重要的行政查核對象，還爆出遭「撤銷國籍」的傳聞，不過最後證明無此事。對於嚴查風波，歐陽娜娜心情不受任何影響，照樣過中國兒童節，今天她的工作室曬出她蹲地、雙手放在頭上的照片，中國網友的反應驚人。

歐陽娜娜工作室曬出萌照。（翻攝自微博）歐陽娜娜工作室曬出萌照。（翻攝自微博）

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歐陽娜娜的工作室發文：「路上撿到一只小貓咪。並祝大家六一快樂。」歐陽娜娜以背影入鏡，影子呈現貓咪的模樣，不過她的雙手位置似乎放得不對，引來網友大笑提醒：「歐陽娜娜手是放在前面的啊啊！笑死我了..像被捕了。」、「我不行了咋這麼好笑哈哈哈哈哈哈被捕了」要她多拍幾張正確的。

中國網友提醒她手應該擺在前面。（翻攝自微博）中國網友提醒她手應該擺在前面。（翻攝自微博）

網友湧入留言並po照示範正確姿勢，笑虧歐陽娜娜的背影貓「腦袋有點長」、「這只小貓臉好長」，不過大部分的網友都稱讚她超可愛、超萌，點菜要她拍小兔子、小鹿，也祝她「六一快樂」。

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