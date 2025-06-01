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自己的作業自己寫 百萬YouTuber Joeman親回應

百萬YouTuber「九妹」Joeman爆料，近期突然有大學生私訊求助。（翻攝自臉書）百萬YouTuber「九妹」Joeman爆料，近期突然有大學生私訊求助。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕百萬YouTuber「九妹」Joeman爆料，近期突然有大學生私訊求助，原來許多學生寫信、傳訊給他要求幫忙剪輯影片。對此，Joeman今（1）日也親自給出回應。

大學生寫信給Joeman要求幫忙剪輯，價格可議，但日期只限3天。（翻攝自臉書）大學生寫信給Joeman要求幫忙剪輯，價格可議，但日期只限3天。（翻攝自臉書）

Joeman曝光學生寫給他的信件，內容表示是大學生，並告訴Joeman「我們這一組要做關於推薦給大一新生的五間餐廳影片，長度大概在6分鐘內 想請問您能幫我們剪輯嗎？價格可以詳談」不過Joeman回答：「大學生竟然想外包影片給百萬Youtuber剪？」

面對大學生的急件剪輯要求，Joeman大呼時間太緊。（翻攝自臉書）面對大學生的急件剪輯要求，Joeman大呼時間太緊。（翻攝自臉書）

而且Joeman週五（5月30日）收到這封信，對方強調「想要在這禮拜日（6/1）前交」即使Joeman是百萬YouTuber也忍不住大呼：「先不論這是不是作業，禮拜五寄信、週日要交，太急了啦！」

Joeman畢業於國立交通大學電子工程學系，由於學生的要求太過奇葩，有網友回覆他可以順便做一集招牌系列《Joe是要對決》，題目就定為「平價剪輯vs奢華剪輯（加急件）」。

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