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丫頭怒揭沖繩「鬼打牆行程」 拒旅行社補償原因曝

詹子晴帶旗下員工赴沖繩旅遊踩雷。（翻攝自IG）詹子晴帶旗下員工赴沖繩旅遊踩雷。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕藝人「丫頭」詹子晴帶領旗下員工赴沖繩旅遊，原是犒賞員工的美意，卻因旅行社安排重複餐食，讓她無奈發文：「每天都吃一樣，你們可以接受嗎？」事件一曝光隨即在網路引發熱議。她今（1）日出面說明後續進展，透露旅行社已經與她們聯繫並表示願意補償，但她也強調「用意不是為了跟旅行社要東西」，希望外界不要誤解。

相關新聞：ㄚ頭沖繩跟團5天4夜超崩潰 「吃同樣菜色」氣炸：還收3萬2

ㄚ頭早前透露從第二天的午、晚餐到第三天午餐，菜色幾乎如出一轍，第五天中餐依然未見變化，讓她直言「有種鬼打牆的感覺」。此外，從第三天晚餐開始竟需自費，全程每人花費高達3萬2千元。

她透過Threads更新狀況：「知道大家都很關心我們員工旅遊的進展，旅行社已經有來關切這次包團的狀況。」對於業者提出的補償方案，她回應「我們『心領』了」，重申並非想藉由曝光換取補償，只是希望對方正視問題，同時她也特別感謝隨團導遊貼心照料。

ㄚ頭不解餐餐食物大同小異。（翻攝自Threads）ㄚ頭不解餐餐食物大同小異。（翻攝自Threads）

對於重複菜色所引發的議論，丫頭也做出進一步澄清，她指出，自己從未抱怨飯店不夠高級，也不是不滿餐點不夠奢華，更不是想要額外賠償，「為什麼旅行社會連續三餐安排一樣的餐點」才是她真正的不解。她表示，如果是預算上的考量，其實仍能設計出價格相同、內容多元的安排，「我們都很能接受」。

她感慨，公司花錢帶員工出國是為了讓大家開心放鬆，「但員工受氣了，老闆也不會舒服。」儘管行程安排令她失望，她仍以平常心看待這段旅程，感謝團員們一起創造的快樂時光，「都是經驗」，也祝大家未來的旅遊都能順利、平安、玩得開心。

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