韓國女神挑戰地獄麻辣乾麵爆紅！宣布台灣出道 超狂「身分」曝光

李瑩珠擁有兩家霧眉店。（隻魚文創提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕韓國女神李瑩珠的「韓國人挑戰台灣大王地獄麻辣乾麵」影片爆紅，在網路收穫50萬點閱次數，在台長居六年的她也特地拍攝包肉粽影片，答謝在地粉絲的愛，短短不到1天，就吸引6萬人觀看。

李瑩珠來台定居六年。（隻魚文創提供）

李瑩珠是領有國際專業證照的美容專家，因緣際會來台，誤打誤撞開了韓式霧眉公司，沒想到大受歡迎，成為台北、台中有兩家旗艦店的CEO，而喜好拍片、唱歌的她，被現在的公司相中，已著手規劃為她發片，她陸續在頻道翻唱A-Lin、IU、李佳薇的歌自娛，被封為「被霧眉耽誤的歌手」，她哈哈大笑謙虛說：「沒有啦～手心手背都是肉，都是我的愛呦～」

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李瑩珠多年前來台觀光，吃過魯肉飯和台灣火鍋後就迷上，她也很愛台灣的山水，表示最愛淡水一帶，雖然當時只是來玩，但因為對台灣的莫名好感，加上她發現市場對韓式霧眉的期待度，於是順手引進，隨著北、中繁忙的店務，不知不覺就在台北定居了六年。

李瑩珠常在頻道分享生活點滴。（隻魚文創提供）

李瑩珠面容姣好、個性開朗，還擁有意想不到的好歌喉，接連在頻道上翻唱歌曲如〈好朋友的祝福〉、〈Heaven〉等被網友誇爆。她則對出道一事抱持隨緣態度，表示真的愛唱歌，原本就有經營YT頻道與大家分享生活點滴，「若可以再加上歌聲、而大家也會喜歡，能夠帶給每個人快樂和感動，真的是我很大的榮幸！」

李瑩珠很愛唱歌。（隻魚文創提供）

適逢端午節，她也入境隨俗解鎖包肉粽體驗，她表示韓國沒有粽子，對她來講光吃就很興奮、而能親自包肉粽更是好玩到不行，她跟製作人的阿嬤一起手作，阿嬤說台語、她用有限的台語參雜國語溝通，激發不少笑點，也藉此影片祝大家佳節愉快。

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