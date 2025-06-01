晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓國女神挑戰地獄麻辣乾麵爆紅！宣布台灣出道 超狂「身分」曝光

李瑩珠擁有兩家霧眉店。（隻魚文創提供）李瑩珠擁有兩家霧眉店。（隻魚文創提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕韓國女神李瑩珠的「韓國人挑戰台灣大王地獄麻辣乾麵」影片爆紅，在網路收穫50萬點閱次數，在台長居六年的她也特地拍攝包肉粽影片，答謝在地粉絲的愛，短短不到1天，就吸引6萬人觀看。

李瑩珠來台定居六年。（隻魚文創提供）李瑩珠來台定居六年。（隻魚文創提供）

李瑩珠是領有國際專業證照的美容專家，因緣際會來台，誤打誤撞開了韓式霧眉公司，沒想到大受歡迎，成為台北、台中有兩家旗艦店的CEO，而喜好拍片、唱歌的她，被現在的公司相中，已著手規劃為她發片，她陸續在頻道翻唱A-Lin、IU、李佳薇的歌自娛，被封為「被霧眉耽誤的歌手」，她哈哈大笑謙虛說：「沒有啦～手心手背都是肉，都是我的愛呦～」

李瑩珠多年前來台觀光，吃過魯肉飯和台灣火鍋後就迷上，她也很愛台灣的山水，表示最愛淡水一帶，雖然當時只是來玩，但因為對台灣的莫名好感，加上她發現市場對韓式霧眉的期待度，於是順手引進，隨著北、中繁忙的店務，不知不覺就在台北定居了六年。

李瑩珠常在頻道分享生活點滴。（隻魚文創提供）李瑩珠常在頻道分享生活點滴。（隻魚文創提供）

李瑩珠面容姣好、個性開朗，還擁有意想不到的好歌喉，接連在頻道上翻唱歌曲如〈好朋友的祝福〉、〈Heaven〉等被網友誇爆。她則對出道一事抱持隨緣態度，表示真的愛唱歌，原本就有經營YT頻道與大家分享生活點滴，「若可以再加上歌聲、而大家也會喜歡，能夠帶給每個人快樂和感動，真的是我很大的榮幸！」

李瑩珠很愛唱歌。（隻魚文創提供）李瑩珠很愛唱歌。（隻魚文創提供）

適逢端午節，她也入境隨俗解鎖包肉粽體驗，她表示韓國沒有粽子，對她來講光吃就很興奮、而能親自包肉粽更是好玩到不行，她跟製作人的阿嬤一起手作，阿嬤說台語、她用有限的台語參雜國語溝通，激發不少笑點，也藉此影片祝大家佳節愉快。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中