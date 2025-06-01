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娛樂 歐美

長壽劇女星遭變態跟騷2年 瘋留言：能聞到妳

英國女星妮可拉索普（Nicola Thorp）自爆過去2年被變態跟蹤。（美聯社）英國女星妮可拉索普（Nicola Thorp）自爆過去2年被變態跟蹤。（美聯社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國女星妮可拉索普（Nicola Thorp）自爆過去2年被變態跟蹤，對方甚至瘋狂留言給他，表示兩人距離近到可以聞到妮可拉索普的味道，嚇得她每日生活在恐懼之中，近日妮可拉索普接受採訪時透露，直到今日她仍然活在恐懼中，隨時不敢輕易鬆懈。

36歲的妮可拉索普曾在長壽英劇《加冕街》（Coronation Street）中演出。（美聯社）36歲的妮可拉索普曾在長壽英劇《加冕街》（Coronation Street）中演出。（美聯社）

36歲的妮可拉索普曾在長壽英劇《加冕街》（Coronation Street）中演出，沒想到明星光環讓她被盯上，從2018年開始，就有一名男子不斷騷擾妮可拉索普。該男子使用27個不同帳號，傳色情圖片、發恐嚇消息，還恐嚇要性侵、勒斃妮可拉索普。

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該男子妄想自己是妮可拉索普的「死神」還揚言：「永遠不會離開妳」。男子稱「我在地鐵上跟著妳，靠得很近，能嗅到妳的氣味」，想到騷擾者離自己這麼近，妮可拉索普幾乎精神崩潰，她曾報警處理，但警方不願透露對方身分，讓她覺得自己身邊的人全都很可疑，整天提心吊膽。

妮可拉索普曾報警處理，但警方不願透露對方身分。（美聯社）妮可拉索普曾報警處理，但警方不願透露對方身分。（美聯社）

2023年12月，妮可拉索普得知騷擾她的人是一名患有思覺失調症的患者，兩人也在倫敦斯奈斯布魯克刑事法院安檢隊伍中面對面，嚇壞的妮可拉索普回憶：「他就站在我面前，我這輩子都不會忘記」。

敵暗我明的狀況曾讓妮可拉索普完全失去安全感，覺得身邊每一個人都有可能是恐嚇、跟蹤她的變態，最後罪犯被控長期以暴力語言騷擾、精神折磨受害者，法官最終判處有期徒刑30個月。

 

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