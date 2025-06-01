晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張員瑛來台指定喝「西瓜烏龍」 Threads掀討論：不到一天就缺貨

張員瑛是IVE的人氣成員。（翻攝自IG）張員瑛是IVE的人氣成員。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團IVE成員張員瑛昨天（31日）在高雄世運主場館參加拼盤演唱會，卻透露想要喝高雄獨有的「西瓜烏龍茶」，頓時讓台下粉絲一頭霧水，更是掀起Threads上討論。

相關新聞：IVE張員瑛超辣 竟指定要喝「西瓜烏龍茶」：聽說是高雄特有

IVE昨天在高雄開唱。（讀者提供）IVE昨天在高雄開唱。（讀者提供）

不少韓星來到台灣，不外乎就是喝珍珠奶茶，沒想到張員瑛昨天脫口想喝西瓜烏龍茶，意外掀起網友討論「西瓜烏龍茶是什麼？」原來這是知名連鎖手搖飲推出的商品，因為張員瑛的一句話竟然掀起跟風購買潮，許多網友都好奇西瓜烏龍到底是什麼味道，就連手搖飲的小編都跳出來回應：「聽說我們的西瓜烏龍被點名了？真的是受寵若驚。」

Threads上網友討論熱烈，更有人爆料買不到西瓜烏龍。（翻攝自Threads）Threads上網友討論熱烈，更有人爆料買不到西瓜烏龍。（翻攝自Threads）

店家透露其實西瓜烏龍全台門市都有販售，同時向張員瑛喊話：「真的很好喝！」、「感謝小員愛戴。」不過更多網友爆料，部分門市已經公告缺貨，想喝也喝不到，張員瑛不愧是帶貨王。

手搖飲店官網指出，西瓜烏龍是選用紅肉西瓜汁融合烏龍茶湯，調和西瓜的冰冷增添溫順的風味，同時喝得到清爽果香與淡淡茶香，是消暑的好選擇。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中