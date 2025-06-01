張員瑛來台指定喝「西瓜烏龍」 Threads掀討論：不到一天就缺貨

張員瑛是IVE的人氣成員。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女團IVE成員張員瑛昨天（31日）在高雄世運主場館參加拼盤演唱會，卻透露想要喝高雄獨有的「西瓜烏龍茶」，頓時讓台下粉絲一頭霧水，更是掀起Threads上討論。

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IVE昨天在高雄開唱。（讀者提供）

不少韓星來到台灣，不外乎就是喝珍珠奶茶，沒想到張員瑛昨天脫口想喝西瓜烏龍茶，意外掀起網友討論「西瓜烏龍茶是什麼？」原來這是知名連鎖手搖飲推出的商品，因為張員瑛的一句話竟然掀起跟風購買潮，許多網友都好奇西瓜烏龍到底是什麼味道，就連手搖飲的小編都跳出來回應：「聽說我們的西瓜烏龍被點名了？真的是受寵若驚。」

Threads上網友討論熱烈，更有人爆料買不到西瓜烏龍。（翻攝自Threads）

店家透露其實西瓜烏龍全台門市都有販售，同時向張員瑛喊話：「真的很好喝！」、「感謝小員愛戴。」不過更多網友爆料，部分門市已經公告缺貨，想喝也喝不到，張員瑛不愧是帶貨王。

手搖飲店官網指出，西瓜烏龍是選用紅肉西瓜汁融合烏龍茶湯，調和西瓜的冰冷增添溫順的風味，同時喝得到清爽果香與淡淡茶香，是消暑的好選擇。

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