英國王室「最帥侍從官」湯姆森再婚！甜娶女友婚禮超低調

約翰湯姆森2022年爆紅，獲封「最性感侍從」的稱號。（美聯社）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕英國最帥侍從官結婚了！中校約翰湯姆森（Johnny Thompson）在2022年於網路上爆紅，獲封「最性感侍從」（hot equerry）的稱號，外媒報導，他在不久前已經結婚，婚禮優雅又低調。

2023年查爾斯三世加冕禮意外讓身為侍從官的約翰湯姆森（右）意外爆紅。（美聯社）

2022年英國女王駕崩，2023年查爾斯三世加冕禮在倫敦舉行，這一連串的儀式卻讓身為侍從官的約翰湯姆森意外爆紅。根據每日郵報報導，這位帥哥中校曾有過一段婚姻，他早在2010年就結婚，可惜最後離婚收場。之後他愛上了公關經理奧莉維亞，兩人悄悄在2024年訂婚，上週六已經在Great Bedwyn舉行婚禮。

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報導進一步指出，約翰湯姆森為避免成為大眾焦點，已經在去年退出需要公開露面的職務，不願受到太多的關注。不過在今年5月，查爾斯三世身旁還是見得到約翰湯姆森的身影，皇室評論員Edward Wang還曬出與約翰湯姆森的合影，十分親切。

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