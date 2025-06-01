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兩性專家辣評呂秋遠不行 心得：「想上床vs想著床」

網紅律師呂秋遠近期爆出私生子風波。（翻攝自臉書）網紅律師呂秋遠近期爆出私生子風波。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕網紅律師呂秋遠近期爆出私生子風波，日前他打破沉默反擊，貼出長達5千字文章談感情始末爭議，更曬出聊天紀錄截圖控訴女方主動告白、設局，遭到各界非議。呂秋遠毀滅式的發文把孩子生母林女描述成主動求愛，甚至還提供最佳做愛地點暗示的形象。對此，兩性專家辛西亞認為：一個巴掌拍不響。

欣西亞昨（31）發文分析呂秋遠和「林律師」間的愛情糾葛，讓端午節連假增色不少，一下子是呂秋遠近5千字訴說女方積極主動讓他感到無奈，還附上沒有日期的line截圖對話；另一方面，林律師透露完整line對話，有日期、有時間，目的就是想凸顯呂秋遠用斷章取義的方式，只讓外界看到對自己有利的對話。

兩性專家辛西亞看呂秋遠私生子事件，認為一個願打一個願挨。（翻攝自臉書）兩性專家辛西亞看呂秋遠私生子事件，認為一個願打一個願挨。（翻攝自臉書）

欣西亞分析兩人之間得出感想「林律師對呂秋遠偶像崇拜心生愛慕，很想親近。
對於這點呂秋遠心知肚明，也讓她進了律師事務所成了自己的員工。針對這點我覺得很「打妹」（日文，不行），因為職場上對下的職權關係不對等，兩個人的關係有職場性騷擾的嫌疑而變得複雜」。

欣西亞進一步強調「以林律師對於呂秋遠的愛慕程度，不讓她進事務所，也是可以把她吃了，讓她進事務所，也許是吃起來比較方便？也許是玩辦公室戀情體驗刺激感？這個只有男人能給答案」。當兩人在同一事務所之後，兩人之間就變成你情我願的男歡女愛，只能說：一個願打一個願挨。

呂秋遠在社群公布與林律師的對話，卻被認為斷章取義。（翻攝自臉書）呂秋遠在社群公布與林律師的對話，卻被認為斷章取義。（翻攝自臉書）

對於「搞出人命」欣西亞認為雙方都應該檢討，因為如果真的不想要孩子，「男人可以戴套、女人可以吃避孕藥」。如今孩子何其無辜？只凸顯了有人想上床、有人想著床，這裡頭再也沒有完全無辜的人，只有孩子。

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