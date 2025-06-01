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八點檔男星自曝擇偶條件 將心儀對象當閨密「會撒嬌的女生最得我心」

夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林則希在三立八點檔《願望》飾演「抖M」男，他笑稱現實中其實很MAN，「我不是控制狂，但我很尊重女生，如果她沒辦法做決定，我會直接提出我的意見。」

夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）

夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）

林則希劇中與夏語心的感情逐漸升溫，曖昧氛圍引發觀眾討論，不過夏語心卻突如其來一句：「你是我的好閨密！」讓粉絲瞬間心碎，她開玩笑說：「『閨密』兩字真的很好用，既能巧妙拒絕，又能保留朋友關係，感情不一定要畫上句點。」談起感情觀，她自認個性直接又霸氣，「我不是一個有耐性的人，男生如果一直盧我，我真的會爆炸。」她最怕遇到優柔寡斷的人，常常直白問對方：「你到底要怎樣？那我來決定。」幸好現任男友很能決斷，也被她「訓練」到反應超快。她舉例說：「吃飯時，我只會點一樣最想吃的，其餘都讓他決定。」

相關新聞：八點檔女星自揭真實性格 從未向父母撒嬌…傳訊「我愛你」超彆扭

夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）

夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）

林則希自認配合度高，平常約會都以女生為主，他坦言若遇到心儀對象把自己當閨密，會選擇適當時機開誠布公：「我會說『我想當你男友』，先試試看嘛！如果她還是把我當閨密，那就算了，我是那種一沒機會就會收手的人。」他透露自己的擇偶條件偏好「會撒嬌的女生」，「對我ㄋㄞ一點，適度就好。」夏語心一聽忍不住笑說：「難怪他常笑我走路腿太開、像個男人！」

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