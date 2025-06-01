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娛樂 最新消息

漫威「隱形女」凡妮莎寇比懷孕了 網友被美呆：最性感辣媽

張宇嫺／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕漫威電影《驚奇4超人：第一步》即將在今年7月上映，「白寡婦」凡妮莎寇比（Vanessa Kirby）日前現身墨西哥出席活動，挺著孕肚，證實已經懷有身孕，不過她的狀況超級好，整個人容光煥發，網友驚呼，「她立刻成為最性感辣媽」、「天啊太辣了」。

凡妮莎寇比挺著孕肚現身，美得不像話。（美聯社）凡妮莎寇比挺著孕肚現身，美得不像話。（美聯社）

凡妮莎寇比曾演出《不可能的任務》、《王冠》等知名作品，這次在《驚奇4超人：第一步》中飾演「驚奇先生」的女友「隱形女」，她在預告中揭曉即將當媽，沒想到戲外也身懷六甲。她的男友是前曾是長曲棍球保羅拉比爾（Paul Rabil） ，兩人在交往兩年後於去年12月訂婚，如今傳出喜訊，許多網友都紛紛獻上祝福。

艾邦摩斯貝克許、佩德羅帕斯、凡妮莎寇比、喬瑟夫昆恩出席宣傳電影《驚奇4超人：第一步》活動，戲裡戲外都像一家人。（美聯社）艾邦摩斯貝克許、佩德羅帕斯、凡妮莎寇比、喬瑟夫昆恩出席宣傳電影《驚奇4超人：第一步》活動，戲裡戲外都像一家人。（美聯社）

《驚奇4超人：第一步》的4位主角們佩德羅帕斯、凡妮莎寇比、喬瑟夫昆恩及艾邦摩斯貝克許還真的像一家人，一家人出席活動一直護著凡妮莎寇比，原本佩德羅帕斯、凡妮莎寇比出席活動就時常黏TT，這次佩德羅帕斯要幫粉絲簽個名，都牽著凡妮莎寇比不准她離開，看得出兩人之間的好交情。

佩德羅帕斯（左）、凡妮莎寇比感情相當好。（歐新社）佩德羅帕斯（左）、凡妮莎寇比感情相當好。（歐新社）

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