關之琳同場劉鑾雄、馬清偉兩舊愛 「乒乓球」往事又遭掀

62歲「不老女神」關之琳人長得美，情史也豐富。（翻攝自微博）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕62歲「不老女神」關之琳人長得美，情史也豐富。近日她出席活動意外與舊愛同場，而且一次來兩個，但關之琳仍表現得落落大方。該場活動香港富商馬清偉、「大劉」劉鑾雄也同框合照，讓人想起不少往事。

關之琳40年前曾傳出介入馬清偉與前TVB花旦陳美琪婚姻，元配甚至氣到流產。如今馬清偉以另交女友，現任女友還跟關之琳是好友，因此這次聚會上相談甚歡。

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關之琳日前出席活動意外與舊愛馬清偉、「大劉」劉鑾雄相遇。（香港明報提供）

劉鑾雄與關之琳當年的緋聞鬧得沸沸揚揚，劉鑾雄2年前甚至開過記者會痛斥「塞乒乓球」性暴力，讓人覺得兩人玩得挺嗨，劉鑾雄在記者會上還數落他曾交往過的娛樂圈女友，沒有一個是好人，因此這場活動關之琳和劉鑾雄之間的互動受到許多人關注。

關之琳舊愛馬清偉（紅圈）、劉鑾雄（黃圈）同框拍照。（翻攝自IG）

73歲的劉鑾雄也是桃花朵朵開，曾與他傳出緋聞的女星除了關之琳之外，還有李嘉欣、蔡少芬、洪欣等人。最後大劉情歸小他28歲的助手「甘比」陳凱韻，兩人也步入婚姻殿堂。2023年1月劉鑾雄大動作開記者會，澄清自己並未與前女友呂麗君重燃舊情，講到憤怒之處，自己提起「福臨門餐廳塞春捲、乒乓球、網球」情色傳聞都是假的，更發下重誓：「我做都沒做過，連想都沒有，如果想過就絕子絕孫」。

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