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娛樂 最新消息

張哲偉端午節前痛失8旬外公 陳峻廷憶阿嬤泣不成聲

張哲偉（右）、陳峻廷合作BL劇《全面管控》建立好交情。（記者王文麟攝）張哲偉（右）、陳峻廷合作BL劇《全面管控》建立好交情。（記者王文麟攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕張哲偉、陳峻廷合作BL劇《全面管控》建立好交情，兩人今（1日）出席聯名保養品一日店長活動，宣布擔任「華山基金會」推廣大使。被問與家中長輩的互動，張哲偉吐露，80多歲的外公在端午節前一天離世。。

張哲偉談到，前幾天赴日本工作，回台灣的隔天就到醫院探望外公，之後就準備一日店長的前置工作，3小時後就接到外公離世的噩耗，他說：「想要呼籲大家，有時間就要回去多陪陪家人，不管在人生階段的什麼時候，他們在我們成長的時候，一定在我們背後默默支持我們，到我們大了、有能力了，可以掌控自己的時間，希望可以成為家人、朋友身邊默默支持的人，陪他們到終老。」

張哲偉端午節前痛失8旬外公。（記者王文麟攝）張哲偉端午節前痛失8旬外公。（記者王文麟攝）

張哲偉表示，外公自確診新冠肺炎後，心肺功能逐漸衰弱，他感慨說：「非常幸運，在最後的階段，我還可以跟他說說話。」他接到外公離世消息時，情緒並沒有太崩潰，「我的眼淚是笑著的眼淚」，覺得只要珍惜與家人的時光，就不會有太多後悔，他當時在外公臨終前告白：「很開心可以成為你的孫子，希望你可以好好休息，（在那邊）看到阿嬤，要幫我跟祂打聲招呼，我們都會很想你、很愛你。」

陳峻廷與阿嬤祖孫感情深厚。（記者王文麟攝）陳峻廷與阿嬤祖孫感情深厚。（記者王文麟攝）

陳峻廷提到離世3年的阿嬤，當場哭到說不出話，因為他從幼稚園到國小5年級都是給阿公、阿嬤照顧，祖孫感情深厚，且阿嬤是全家最疼他的人，他後來參加《原子少年》選秀比賽，節目錄完但還沒播出，阿嬤就傳出病危，所以他相當遺撼阿嬤來不及看到節目播出。講到阿嬤，陳峻廷泣不成聲，數度無法說話，「阿嬤不斷給我鼓勵、很相信我，在她走之前，沒辦法給她看到我在舞台上的樣子，我很懊悔，真的是我人生當中最大的遺憾。」坦言這3年，等不到阿嬤入夢，但媽媽、哥哥都有有夢到，「阿嬤是最疼我的，我聽到的時候很難過，為什麼我不能作夢。」

陳峻廷提到離世3年的阿嬤，當場落淚。（atree提供陳峻廷提到離世3年的阿嬤，當場落淚。（atree提供

陳峻廷本身睡眠品質太好，平常不太會做夢，恰好媽媽有夢到阿嬤，阿嬤在夢中和媽媽提到，看到他在演藝圈發展的不錯，很替他感到開心：「有看到你現在在做自己喜歡的事情很開心，以後也會好好保佑你。」直到現在，每當有大型演出前，陳峻廷都會想起以前，阿嬤握著他的手說：「你要加油喔，阿嬤相信你一定會做到。」正因這句話，讓他有勇氣一直在這行堅持下去。

張哲偉（右）、陳峻廷力挺「10位義工幫助一位長輩」的「十十敬老」活動。（記者王文麟攝）張哲偉（右）、陳峻廷力挺「10位義工幫助一位長輩」的「十十敬老」活動。（記者王文麟攝）

活動吸引上百名粉絲參加，張哲偉表示，自己創立保養品牌，也會教陳峻廷清潔，他講完沒多久，陳峻廷立刻吐槽：「你只教『親』而已，沒有潔。」陳峻廷自認是FEniX裡皮膚最差、最愛保養的人，「出去工作的時候，晚上會看到大家最素的樣子，發現其他人很簡單敷個面膜，我一定是清潔完有保濕、精華、乳液，時不時會熱敷眼睛。」

張哲偉、陳峻廷今在活動上表示，「十十敬老」最主要的意思是指「10位義工幫助一位長輩」，尤其暑假即將到來，希望大家可以盡一份心力、相約做公益。張哲偉說：「這次一開始跟公司討論，常常都有粉絲朋友們到場支持我們，我們想要有善的循環，把這份愛再傳出去！藉由品牌見面活動來跟大家一起響應公益，推廣大家關懷獨居長輩與多多陪伴家中長輩和家人。」陳峻廷也表示：「以往工作中，粉絲們帶給我很大的愛和正能量。這次能跟粉絲們一起把愛化為行動，感覺真的很棒！尤其我也是從小被阿公阿嬤帶大，這次的公益活動，對我來說很有感觸。」

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