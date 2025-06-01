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娛樂 日韓

T.O.P甩罵名回來了 隔8年宣傳《魷魚遊戲3》：很驚訝吧

T.O.P（左）罕見公開出席Netflix「TUDUM 2025」宣傳《魷魚遊戲3》，右為朴成焄。（Netflix提供）T.O.P（左）罕見公開出席Netflix「TUDUM 2025」宣傳《魷魚遊戲3》，右為朴成焄。（Netflix提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕BIGBANG前成員「T.O.P」崔勝鉉去年加入《魷魚遊戲2》被網友怒轟「爛演技」，不過T.O.P越挫越勇，昨（31）於洛杉磯參加Netflix年度盛事「TUDUM 2025」，替《魷魚遊戲3》站台，是他時隔8年首度出席公開活動。

T.O.P在《魷魚遊戲2》演出歌手薩諾斯，演技備受議論，曾挨罵「存在感突兀」，演技尷尬等，他現身公開活動，表示：「相信大家對我出現感到很驚訝吧，不過這麼棒的活動（TUDUM 2025），我當然不能缺席！」

T.O.P（左起）、康愛心、朴成焄（右二）和《魷魚遊戲》工作人員。（Netflix提供）T.O.P（左起）、康愛心、朴成焄（右二）和《魷魚遊戲》工作人員。（Netflix提供）

對於過去吸食大麻的爭議，T.O.P今年初回應韓媒，表示「覺得很愚蠢，會反省一輩子」，韓媒報導，業界人士透露T.O.P持續進行音樂創作，正準備製作新專輯，令歌迷重燃希望。

《魷魚遊戲3》預告曝光跳繩、複雜迷宮等全新遊戲，主角李政宰打趣透露，「相信大家都有很多疑問，但英熙娃娃的男友哲秀並不善良，任何遊戲都將有結局，故事會在第三季正式結束。」《魷魚遊戲3》在6月27日於Netflix上架。

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