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如花驚喜現身胡瓜生日 「臉貼臉」畫面全場失控

如花驚喜現身胡瓜生日 「臉貼臉」畫面全場失控胡瓜（右）收到《綜藝大集合》生日驚喜。（民視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《綜藝大集合》日前錄影來到雲林斗六的紅螞蟻生態世界農場，適逢主持人胡瓜生日，節目組特地安排了一場驚喜慶生橋段，而在眾多環節中，最令人驚喜的竟然是許久未露面的「如花」驚喜現身，讓胡瓜當場嚇到直呼：「這一定是整我！」

當天節目邀來在地人氣女團「褒忠花鼓隊」為胡瓜獻上熱情舞蹈與生日快樂歌，全場歡聲雷動。製作單位精心設計大吉大利挑戰賽作為壽星福利，現場由阿翔帶來「遊戲搭檔抽選」橋段，號稱有神祕嘉賓登場，胡瓜選中了「4號」，正當他步步逼近抽選牌板、嘴裡碎念「這搞不好又要整我」時，神秘面具揭開，竟是當年《綜藝最愛憲》節目中扮醜爆紅的如花（林雅惠）。

如花驚喜現身胡瓜生日 「臉貼臉」畫面全場失控如花（右）難得現身螢光幕。（民視提供）

如花驚喜現身，讓胡瓜又驚又喜，喊道：「哇，好久不見！我們是《綜藝大贏家》的搭檔耶！」如花則開心搭著胡瓜肩膀笑說：「托你的福，你看我們兩個身材都差不多了啦！」這一搭一唱讓全場笑聲不斷，胡瓜也主動給了如花一個大擁抱，場面溫馨又逗趣。

雖然如花已淡出演藝圈，但這次為節目驚喜回歸，讓許多觀眾勾起回憶。接下來的「臉貼臉傳球挑戰」，如花害羞表示：「我是第一次玩這遊戲，看來我的第一次只好給瓜哥了！」語出驚人讓大家笑翻。

如花驚喜現身胡瓜生日 「臉貼臉」畫面全場失控如花（左）臉貼臉胡瓜。（民視提供）

遊戲中兩人頻頻失誤，胡瓜球夾不穩，如花則太過賣力「貼瓜哥貼太近」，一度讓球滑到敏感部位，讓籃籃忍不住驚叫：「這顆球不能再下去了啦！」兩人零默契卻滿分親密的爆笑互動，讓現場氣氛掀起高潮。

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