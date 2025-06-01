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李芷霖不畏酸民譏「小三」 直球重砲回擊

李芷霖走出小三風波，對於酸民挑釁無所畏懼。（翻攝自IG）李芷霖走出小三風波，對於酸民挑釁無所畏懼。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕味全龍啦啦隊「小龍女」成員「霖霖」李芷霖上月12日被爆出介入他人婚姻，對此，霖霖全盤否認，就連對方拿出她的私密照作為證據，她仍堅持為前男友所拍。歷經「小三風波」後，霖霖上月24日重回球場應援，昨（31）日更揮別所有陰霾在社群曬出美照，以漂亮的髮型亮麗回歸，不過底下有酸民留言挑釁，霖霖無所畏懼，直接重砲反擊。

李芷霖帶著可愛的新髮型重新回到社群媒體。（翻攝自IG）李芷霖帶著可愛的新髮型重新回到社群媒體。（翻攝自IG）

有網友在她的美照下提問「所以最後到底誰是小三」，霖霖直球回應「看來你很投入，但我們已經公開澄清，感謝理解」，語氣堅定又不失禮貌，看得出來已將流言蜚語拋在腦後。

先前霖霖曾經說過球星前男友在交往期間會到她的住處找她，且分擔房租，酸民譏諷她「該繳房租了」影射她是小三，不過霖霖也沒在客氣，回覆：「吃到假瓜就算了，還特地跑來留言炫耀自己被騙，這心態我真學不來」，霸氣全開。

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