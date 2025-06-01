晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

公司打死不認！李東健離婚5年「穩交」圈內女星：我很幸福

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《巴黎戀人》45歲演員李東健離婚5年，近日爆出新戀情，事後證實是小他16歲的女演員姜海琳。兩人在首爾大街互動甜蜜，儘管李東健的經紀公司堅稱「私生活難以確認」，但韓媒報導，李東健私下樂於介紹新對象給身邊朋友。

李東健（左）、姜海琳熱戀ing。（翻攝自Naver）李東健（左）、姜海琳熱戀ing。（翻攝自Naver）

李東健和前妻趙胤熙因合作演出韓劇《月桂樹西裝店的紳士們》相戀，2017年奉女成婚，但婚姻只維持3年破局；近日李東健被目擊在首爾江南和姜海琳大方約會，不顧他人眼光，傳出私下對身邊的人表示「我很幸福」，感謝大家祝福。

即使兩人戀愛ing已成鐵證，但雙方公司立場不變，李東健公司表示「私生活的事，無法向本人確認。」姜海琳的公司口徑一致。

姜海琳出道8年，曾參加節目《戀愛的干預》第二、三季打開知名度，3年前主演過Netflix影集《命定之人》，在戲中和金英光有大尺度演出，令粉絲留下深刻印象。

相關新聞：Jennie善舉惹議！捐款238萬給醫學院 遭質疑「動機不單純」

新戀情傳出後，韓國網友挖出李東健曾在韓綜《我們家的熊孩子》揚言為了女兒，不會再談戀愛，因此有人虧他「如果想到女兒的感受，照理說不會公開戀愛」，但也有網友直說「大方戀愛不隱瞞，也不是偷吃，沒什麼大不了。」

此外，曾有韓國巫師在節目中斷言，李東健如果交往圈內人士，這輩子可能會離婚4、5次，不過也會得到一個兒子，發言耐人尋味。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中