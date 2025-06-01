公司打死不認！李東健離婚5年「穩交」圈內女星：我很幸福

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《巴黎戀人》45歲演員李東健離婚5年，近日爆出新戀情，事後證實是小他16歲的女演員姜海琳。兩人在首爾大街互動甜蜜，儘管李東健的經紀公司堅稱「私生活難以確認」，但韓媒報導，李東健私下樂於介紹新對象給身邊朋友。

李東健（左）、姜海琳熱戀ing。（翻攝自Naver）

李東健和前妻趙胤熙因合作演出韓劇《月桂樹西裝店的紳士們》相戀，2017年奉女成婚，但婚姻只維持3年破局；近日李東健被目擊在首爾江南和姜海琳大方約會，不顧他人眼光，傳出私下對身邊的人表示「我很幸福」，感謝大家祝福。

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即使兩人戀愛ing已成鐵證，但雙方公司立場不變，李東健公司表示「私生活的事，無法向本人確認。」姜海琳的公司口徑一致。

姜海琳出道8年，曾參加節目《戀愛的干預》第二、三季打開知名度，3年前主演過Netflix影集《命定之人》，在戲中和金英光有大尺度演出，令粉絲留下深刻印象。

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新戀情傳出後，韓國網友挖出李東健曾在韓綜《我們家的熊孩子》揚言為了女兒，不會再談戀愛，因此有人虧他「如果想到女兒的感受，照理說不會公開戀愛」，但也有網友直說「大方戀愛不隱瞞，也不是偷吃，沒什麼大不了。」

此外，曾有韓國巫師在節目中斷言，李東健如果交往圈內人士，這輩子可能會離婚4、5次，不過也會得到一個兒子，發言耐人尋味。

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