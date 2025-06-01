（影）三峽車禍肇事老翁傷重不治 白冰冰呼籲「政府要有對策」

〔記者侯家瑜／台北報導〕白冰冰今出席曹金鈴公益演唱會時，談到日前新北三峽區發生的嚴重車禍事件，語重心長呼籲年長者不要逞強自己開車，應多使用大眾交通運輸工具，減少不必要的風險。

白冰冰呼籲年長者不要逞強自己開車。（記者潘少棠攝）

國寶級舞蹈藝術家曹金鈴今舉辦公益演唱會，邀來多年好友白冰冰、胡利、蔣黎麗以及姪孫女曹晶晶共襄盛舉。白冰冰無酬參與，表示自己也是長者，參與長者相關活動別具意義，「我要告訴長輩們，我們彼此要互相心靈鼓勵。」

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《臺北市桔色關懷協會》關懷長者公益演唱記者會；左起曹晶晶、白冰冰、曹金鈴。（記者潘少棠攝）

上月新北三峽區造成3死12傷的嚴重車禍事件，肇事者為一名78歲的余姓老翁，昨經搶救後不治。對此，白冰冰坦言：「我相信他本人在搶救時也是天人交戰中。政府應該要有對策，例如規範高齡長輩開車年限，畢竟年紀大了，視線模糊、身體狀況也沒那麼好，真的不適合再自己開車。」

身為白曉燕文教基金會創辦人，白冰冰一路走來推動公益不遺餘力，剛卸任的她，回憶失去女兒後的心路歷程：「我從一個被害人，轉身變成幫助別人的人，一開始真的有點瘋狂，是我拿自己的積蓄開始做。後來我唱了一首歌，成功募了600萬，加上大家幫忙，終於湊足成立基金會的門檻1000萬。」

當時白冰冰堅持會址不登記自己名下，而是寫基金會名下，後來卻因此吃盡苦頭，「基金會一度要貸款竟無法核准，早知道當初就登記我名下。」不過她並未因此氣餒，後來靠著書法家牽線，召集一些藝術大師義賣作品，才再度籌得600萬，讓基金會得以延續至今。

談到大S媽喪女，白冰冰格外能感同身受，「我鼓勵她把委屈哭出來，這種喪女之痛我真的懂，夜深人靜時最容易悲傷，但隔天一早醒來還是要像條活龍一樣，繼續走下去。」她強調失去孩子的傷痛從未痊癒，但能把悲傷轉化為善的力量，是她這些年來堅持的信念。

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