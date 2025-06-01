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王心凌穿真理褲立蛋白晰雙腿被讚翻 街舞達人跳《愛你》30萬人搶看

王心凌端午立蛋，網友大讚她皮膚白皙漂亮。（翻攝自臉書）王心凌端午立蛋，網友大讚她皮膚白皙漂亮。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕雖然端午節已過，但與王心凌有關的端午相關話題仍是網友熱烈討論焦點，除了她昨天穿真理褲立蛋，白皙雙腿吸睛吸引兩萬多人按讚，另外街舞達人國銓昨在一場舞蹈比賽中示範表演，DJ隨即播放王心凌夯曲《愛你》，他臨機應變展現超酷舞技，也讓網友大為讚嘆，影片不到15小時已有超過30萬人瀏覽。

街舞達人國銓跳《愛你》，不時比出可愛動作。（翻攝自IG）街舞達人國銓跳《愛你》，不時比出可愛動作。（翻攝自IG）

築夢者國銓是霹靂舞國手，也曾在「2022世界街舞大賽」奪下金牌，昨在一場「舞粽天下」活動中，他的即興舞蹈圈粉無數，他分享影片並寫到：「評審solo準備炸場，DJ卻給你一首王心凌《愛你》。」

霹靂舞高手國銓跳《愛你》圈粉無數。（翻攝自IG）霹靂舞高手國銓跳《愛你》圈粉無數。（翻攝自IG）

一開始國銓還傻笑，不敢相信真的要跳這首王心凌的《愛你》嗎，但他隨即展現超強舞技，肢體靈活度被網友大讚簡直像「魔術方塊」可以變換各種超軟Q動作，不少網友更是驚呼，他的腿簡直不像真人的腿，竟然可以那麼彈性跳出各種舞姿，而國銓配合王心凌甜甜的歌曲《愛你》，也不時做出手比愛心動作，相當可愛。

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