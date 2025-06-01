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娛樂 最新消息

蔣黎麗為曹金鈴難得亮相 鬆口「感情現況」：還沒當阿嬤啦

《臺北市桔色關懷協會》關懷長者公益演唱記者會；左起胡利、曹晶晶、白冰冰、曹金鈴、郭昭巖、蔣黎麗。（記者潘少棠攝）《臺北市桔色關懷協會》關懷長者公益演唱記者會；左起胡利、曹晶晶、白冰冰、曹金鈴、郭昭巖、蔣黎麗。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕曾是中視紅極一時當家花旦的蔣黎麗今難得亮相，與白冰冰、胡利和曹晶晶等人出席由「國寶級舞蹈家」曹金鈴舉辦的公益演唱會。她這次為了做公益，自掏腰包買了100張白冰冰新專輯要捐出去，笑說：「我不僅實際行動，還掏出鈔票支持。」

《臺北市桔色關懷協會》關懷長者公益演唱記者會；白冰冰、曹金鈴。（記者潘少棠攝）《臺北市桔色關懷協會》關懷長者公益演唱記者會；白冰冰、曹金鈴。（記者潘少棠攝）

蔣黎麗曾演出《小姐與流氓》、《太陽雨》、《大將軍與小鳳仙》以及中視「花系列」連續劇。62歲的她今天看上去氣色很好也非常凍齡，被問到是否要吃餐盒？還說「我在減肥」，相當自律。至於生活近況，她笑說都在擦地當「跪婦」，「都在忙跟朋友聚會、做公益。」而談到感情近況，曾與富商有過一段婚姻的她，低調說現在單身很好，身邊也不乏會有追求者。

談到在美國工作的兒子時，蔣黎麗臉上笑容藏不住，「他現在Google上班，也在哥倫比亞大學讀碩士專攻AI。」可見對兒子感到相當驕傲，不過沒有計畫跟兒子移民美國，認為在台灣有很多好友陪伴比較快樂，目前小兒子則是在泰國，「他們都還沒結婚，還沒當阿嬤啦！」

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