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艾偉老妝一上鏡女兒探班嚇哭！不敢進劇組只敢等收工

大愛劇《生命的麥田》艾偉、廖梨伶上型男大主廚宣傳新戲。（大愛提供）大愛劇《生命的麥田》艾偉、廖梨伶上型男大主廚宣傳新戲。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大愛劇《生命的麥田》中飾演志工「余爸」的艾偉，與飾演弱勢家庭個案媽媽的廖梨伶，日前登上《型男大主廚》宣傳新戲。劇中台詞全以臺語呈現，讓主持人曾國城相當驚訝。艾偉笑說，自己百分之百聽得懂閩南語，但要講出道地發音，花了不少功夫。當曾國城聽到卡司包含陳志強、孫鵬、關聰、洪小鈴、林美貞、黃采儀、張雁名時，更直呼「都是好強的組合」。

廖梨伶飾演的「馮媽媽」患有糖尿病、行動不便，唯一武器就是聲音與語言。她在劇中情緒勒索、破口大罵，演到自己都心疼自己：「辛苦了。」她與劇中女兒一家皆有特殊化妝，媽媽是腳、女兒是臉——劇中女兒天生大小眼與斜視，極度自卑，艾偉所飾志工雖持續關懷，仍難以融化她。曾國城立刻回應：「妳在劇裡是難得一見的反派。」

大愛劇《生命的麥田》艾偉在型男大主廚展廚藝。（大愛提供）大愛劇《生命的麥田》艾偉在型男大主廚展廚藝。（大愛提供）

艾偉十多年前常上《型男大主廚》，笑稱當時是為了挑戰阿基師。他熱愛下廚，這次參加「廚聖廚霸師徒合作賽」，還開玩笑說：「我可不可以去比較弱的那組，我給它加分。」他自信來自南京外公外婆傳承的名菜「十樣菜」，是他過年必做的功夫菜。相比之下，廖梨伶謙稱「只會備菜」，拿手菜是「番茄炒蛋」。她透露，人生第一次下廚是國中時做蛋炒飯給媽媽吃，後來在「漫畫王」打工時也會炒飯、炒麵請客人吃。

大愛劇《生命的麥田》艾偉在臺東拍攝期間，女兒艾娃前來探班，與劇中女兒洪小鈴真假女兒相見。（大愛提供）大愛劇《生命的麥田》艾偉在臺東拍攝期間，女兒艾娃前來探班，與劇中女兒洪小鈴真假女兒相見。（大愛提供）

拍攝期間，艾偉的女兒艾娃到臺東探班，剛好碰上洪小鈴的戲，真假女兒相見，直說「像親姐妹」。艾娃看到艾偉的老妝後當場落淚，難過地說「無法接受爸爸變老」，拍攝期間甚至不敢進現場，只在民宿等他收工，一起吃晚餐。艾偉也親自下廚，用招牌拌麵擄獲真假女兒的胃，連飾演「慈濟的兒子」的陳志強也大讚不已。

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