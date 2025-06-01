晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八點檔女星自揭真實性格 從未向父母撒嬌…傳訊「我愛你」超彆扭

夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕夏語心在三立八點檔《願望》角色180度大轉變，被不少觀眾讚嘆「驕縱千金逆襲大成功」，她在劇中對養父林佑星、生父馬幼興都非常暖心，不止偷偷去病房探望親生父親，也向養父下跪感謝養育之恩，讓觀眾哭成一片。夏語心笑說：「可能是最近情感戲比較重，剛好有打到觀眾的心。」

夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）

談及現實生活中的自己，夏語心坦言與戲裡角色差異頗大，「我是大剌剌的，很少和家人說感性的話，我講不出口。」她表示從小在南部長大，但成年後長居北部，和父母見面的機會不多，多半透過節日訊息表達關心，「像父親節，我會傳訊息說『爸爸我愛你』，但這三個字真的打得好彆扭。」她也笑說，從沒抱過父母說「我想你們」，撒嬌更是從來沒有過，所有的愛都默默藏在心裡。

夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）

夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）

夏語心近期劇中與林則希的感情線逐漸升溫，曖昧氛圍引發觀眾討論，不過她卻突如其來一句：「你是我的好閨密！」讓粉絲瞬間心碎。對此她開玩笑說：「『閨密』兩字真的很好用，既能巧妙拒絕，又能保留朋友關係，感情不一定要畫上句點。」談起感情觀，夏語心自認個性直接又霸氣，「我不是一個有耐性的人，男生如果一直盧我，我真的會爆炸。」她最怕遇到優柔寡斷的人，常常直白問對方：「你到底要怎樣？那我來決定。」幸好現任男友很能決斷，也被她「訓練」到反應超快。她舉例說：「吃飯時，我只會點一樣最想吃的，其餘都讓他決定。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中