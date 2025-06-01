八點檔女星自揭真實性格 從未向父母撒嬌…傳訊「我愛你」超彆扭

夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕夏語心在三立八點檔《願望》角色180度大轉變，被不少觀眾讚嘆「驕縱千金逆襲大成功」，她在劇中對養父林佑星、生父馬幼興都非常暖心，不止偷偷去病房探望親生父親，也向養父下跪感謝養育之恩，讓觀眾哭成一片。夏語心笑說：「可能是最近情感戲比較重，剛好有打到觀眾的心。」

夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）

談及現實生活中的自己，夏語心坦言與戲裡角色差異頗大，「我是大剌剌的，很少和家人說感性的話，我講不出口。」她表示從小在南部長大，但成年後長居北部，和父母見面的機會不多，多半透過節日訊息表達關心，「像父親節，我會傳訊息說『爸爸我愛你』，但這三個字真的打得好彆扭。」她也笑說，從沒抱過父母說「我想你們」，撒嬌更是從來沒有過，所有的愛都默默藏在心裡。

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夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）

夏語心（右）在《願望》與林則希互動曖昧。（三立提供）

夏語心近期劇中與林則希的感情線逐漸升溫，曖昧氛圍引發觀眾討論，不過她卻突如其來一句：「你是我的好閨密！」讓粉絲瞬間心碎。對此她開玩笑說：「『閨密』兩字真的很好用，既能巧妙拒絕，又能保留朋友關係，感情不一定要畫上句點。」談起感情觀，夏語心自認個性直接又霸氣，「我不是一個有耐性的人，男生如果一直盧我，我真的會爆炸。」她最怕遇到優柔寡斷的人，常常直白問對方：「你到底要怎樣？那我來決定。」幸好現任男友很能決斷，也被她「訓練」到反應超快。她舉例說：「吃飯時，我只會點一樣最想吃的，其餘都讓他決定。」

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