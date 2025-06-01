晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男女全都要！ 許富凱演唱會中南部加場了「焦慮到爆」

許富凱「拾歌Plus」讚聲演唱會中南部加場確認。（何樂音樂X寬宏藝術提供）許富凱「拾歌Plus」讚聲演唱會中南部加場確認。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕端午連假尾聲，金曲歌王許富凱宣告再度開唱消息，「拾歌Plus」讚聲演唱會公布中南部加場，分別於7/26在台中Legacy、8/16在高雄LIVE WAREHOUSE兩地開唱，這次「男女全都要」，除了綜合台北兩場的精選必唱外，更加了許多全新經典曲目，歌單華麗升格。

5月母親節一連兩天在台北Legacy舉辦「拾歌Plus」讚聲演唱會，當時獻出百分百的誠意：分別為「查某人的心」翻唱台語女歌手的經典歌、「男子漢的味」則是翻唱台語男歌手的經典歌，兩場演出歌單完全不同，演出近40首歌曲締造口碑，社群上滿滿都是歌迷分享的感動與心得，讓歌迷盛讚是「神仙歌單」。

許富凱「拾歌Plus」讚聲演唱會中南部加場確認。（何樂音樂X寬宏藝術提供）許富凱「拾歌Plus」讚聲演唱會中南部加場確認。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

當時在演出尾聲時，許富凱就在台上許願，期盼能把這系列演唱會推廣到更多城市去演出，讓更多人認識、回憶經典台語歌的美好，貼心的他，也由衷希望長輩們不要舟車勞頓北上，他願意親自到不同城市去演出與他們見面。他搶先預告亮點：「唯一不變的是，仍然是沒有一首大家不會唱的歌。」

許富凱「拾歌Plus」讚聲演唱會中南部加場確認。（何樂音樂X寬宏藝術提供）許富凱「拾歌Plus」讚聲演唱會中南部加場確認。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

廣大歌迷終於敲碗成功，這次暌違12年的台中專場、與歌王重返家鄉高雄開唱。除了綜合台北兩場的精選必唱歌單外，更加了許多全新經典曲目，從「男女有別」到「不分男女」，台中場主題為「世間男女」，高雄場則是「男女戀歌」，許富凱開始為歌單苦惱焦慮：「經典歌實在太多，撈都撈不完，當然除了要服務台北兩場沒搶到票的歌迷朋友外，也同時想增加一些新曲目，讓場場跟著我南北奔波的朋友們，有全新節目的感覺。」

許富凱「拾歌Plus」讚聲演唱會中南部加場確認。（何樂音樂X寬宏藝術提供）許富凱「拾歌Plus」讚聲演唱會中南部加場確認。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

何樂音樂表示，因為工作人員眾多，大家可以聚在一起演出的時間有限，中南部就僅此於這兩場，不會再加場。票價統一為1980元、全區對號入座，門票將於6月22日（日）13:00準時開賣，詳情可關注寬宏藝術與寬宏售票系統。

在台北演唱會兩場的尾聲，許富凱當時獻唱了從未曝光的全新音樂作品〈會記得喔〉，新歌已數位上線，當時演唱的感動畫面更剪輯成MV。這首作品由潘協慶包辦詞曲、黃韻玲操刀製作，許富凱錄音時遭遇喉嚨發炎紅腫久難痊癒的狀況，黃韻玲細心配唱、並誇讚許富凱真假音的轉換，每一個字句的連結、語氣與情緒都有著細膩的處理。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中