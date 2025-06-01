男女全都要！ 許富凱演唱會中南部加場了「焦慮到爆」

許富凱「拾歌Plus」讚聲演唱會中南部加場確認。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕端午連假尾聲，金曲歌王許富凱宣告再度開唱消息，「拾歌Plus」讚聲演唱會公布中南部加場，分別於7/26在台中Legacy、8/16在高雄LIVE WAREHOUSE兩地開唱，這次「男女全都要」，除了綜合台北兩場的精選必唱外，更加了許多全新經典曲目，歌單華麗升格。

5月母親節一連兩天在台北Legacy舉辦「拾歌Plus」讚聲演唱會，當時獻出百分百的誠意：分別為「查某人的心」翻唱台語女歌手的經典歌、「男子漢的味」則是翻唱台語男歌手的經典歌，兩場演出歌單完全不同，演出近40首歌曲締造口碑，社群上滿滿都是歌迷分享的感動與心得，讓歌迷盛讚是「神仙歌單」。

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許富凱「拾歌Plus」讚聲演唱會中南部加場確認。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

當時在演出尾聲時，許富凱就在台上許願，期盼能把這系列演唱會推廣到更多城市去演出，讓更多人認識、回憶經典台語歌的美好，貼心的他，也由衷希望長輩們不要舟車勞頓北上，他願意親自到不同城市去演出與他們見面。他搶先預告亮點：「唯一不變的是，仍然是沒有一首大家不會唱的歌。」

許富凱「拾歌Plus」讚聲演唱會中南部加場確認。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

廣大歌迷終於敲碗成功，這次暌違12年的台中專場、與歌王重返家鄉高雄開唱。除了綜合台北兩場的精選必唱歌單外，更加了許多全新經典曲目，從「男女有別」到「不分男女」，台中場主題為「世間男女」，高雄場則是「男女戀歌」，許富凱開始為歌單苦惱焦慮：「經典歌實在太多，撈都撈不完，當然除了要服務台北兩場沒搶到票的歌迷朋友外，也同時想增加一些新曲目，讓場場跟著我南北奔波的朋友們，有全新節目的感覺。」

許富凱「拾歌Plus」讚聲演唱會中南部加場確認。（何樂音樂X寬宏藝術提供）

何樂音樂表示，因為工作人員眾多，大家可以聚在一起演出的時間有限，中南部就僅此於這兩場，不會再加場。票價統一為1980元、全區對號入座，門票將於6月22日（日）13:00準時開賣，詳情可關注寬宏藝術與寬宏售票系統。

在台北演唱會兩場的尾聲，許富凱當時獻唱了從未曝光的全新音樂作品〈會記得喔〉，新歌已數位上線，當時演唱的感動畫面更剪輯成MV。這首作品由潘協慶包辦詞曲、黃韻玲操刀製作，許富凱錄音時遭遇喉嚨發炎紅腫久難痊癒的狀況，黃韻玲細心配唱、並誇讚許富凱真假音的轉換，每一個字句的連結、語氣與情緒都有著細膩的處理。

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