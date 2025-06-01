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娛樂 最新消息

期待！「台北大巨蛋來嗎？」陳奕迅脫口「三字」回應了

陳奕迅端午節壓軸獻唱，《FEAR and DREAMS》 第165場圓滿落幕。（My Kan提供）陳奕迅端午節壓軸獻唱，《FEAR and DREAMS》 第165場圓滿落幕。（My Kan提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「Eason」陳奕迅《FEAR and DREAMS》巡演高雄站最終場於5月31日登場，恰逢端午節，儘管檔期調整，三場最終全數完售，Eason火力全開，以絕佳狀態完成巡演第165場。最終場他不只加碼四首安可曲，演出結束後歌迷仍不散，不斷呼喚他的名字，Eason不捨地重返舞台，獻上第五首〈十年〉作為送給全場觀眾最驚喜的壓軸禮物。

暌違十二年重返高雄巨蛋，Eason向觀眾致意：「每次來南部大家都這麼熱情，謝謝你們歡迎陳奕迅來到你們的城市，這裡有我好多美好的回憶。」面對因延期仍堅持到場的滿席觀眾，他多次深深鞠躬，感謝大家的體諒與支持，笑說：「非常抱歉，是我不好，不夠健康，可能太瘦了。」

陳奕迅端午節壓軸獻唱，《FEAR and DREAMS》 第165場圓滿落幕。（My Kan提供）陳奕迅端午節壓軸獻唱，《FEAR and DREAMS》 第165場圓滿落幕。（My Kan提供）

對於那些因改期而無法前來的歌迷，他也誠摯致歉：「歹勢歹勢，辛苦了辛苦了！是我不好！對不起！」話鋒一轉，他隨即自嘲：「如果不是因為大家的支持，差點要付錢做紙牌人去坐在位子上了！」一句玩笑瞬間逗笑全場，氣氛溫暖而動人。

邁入出道三十週年的重要節點，高雄站的安可橋段也格外用心，這幾場Eason獻上多首經典神曲，包括〈K歌之王〉、〈淘汰〉、〈孤勇者〉、〈不如這樣〉、〈愛情轉移〉等，也「因地制宜」選唱多首鮮少公開演出的國語作品，如〈浮城〉、〈積木〉、〈人造衛星〉等私藏愛歌。他感性表示，自己的三十年過得「非常過癮」，這些年嘗試過無數風格、曲風與概念，由衷感謝創作者們的精彩貢獻，也感謝知音們一路以來的理解與珍惜。

陳奕迅端午節壓軸獻唱，《FEAR and DREAMS》 第165場圓滿落幕。（My Kan提供）陳奕迅端午節壓軸獻唱，《FEAR and DREAMS》 第165場圓滿落幕。（My Kan提供）

Eason與觀眾互動熱絡，現場瞬間成為為他的「老友唱談室」，聊到〈陰天快樂〉讓他想起林俊傑標誌性的酒窩；提到〈苦瓜〉則勾起對高雄鳳梨苦瓜雞的美味記憶。這幾場他更是信手拈來，隨興清唱多首歌單遺珠，包括〈婚禮的祝福〉、〈陀飛輪〉、〈孤獨患者〉等經典驚喜連發，互動熱烈到一度欲罷不能，Eason忍不住搞笑：「今天我要提醒一下，不是歌友會，不要耽誤太多大家的時間喔！」

不少等待多時的粉絲高舉「高雄謝謝你」表達感激，也殷殷期盼「台北大巨蛋來嗎？」Eason用台語回應：「哇矮哩！」最令人動容的時刻，莫過於觀眾自製的「出道30週年」紙天燈在場內齊亮，萬點星光中緩緩浮現出「30」與「奕」的字樣，燈海閃爍下全場瞬間雞皮疙瘩齊起。

陳奕迅端午節壓軸獻唱，《FEAR and DREAMS》 第165場圓滿落幕。（My Kan提供）陳奕迅端午節壓軸獻唱，《FEAR and DREAMS》 第165場圓滿落幕。（My Kan提供）

高雄全城用滿滿熱情迎接E神降臨，Eason也在巡演空檔體驗南台灣的慢活節奏，沒想到就連他隨意倚靠的柱子都爆紅，直接被歌迷命名為「E神柱」，甚至一度登上Google地圖成為地標。

《FEAR and DREAMS》巡演正式進入倒數階段，正如Eason所說：「唱一場，少一場。」他表示，這次巡演希望帶給大家不一樣的體驗，也笑說，對一個愛講話的人來說，一連唱了三十首歌卻不能開口聊天，其實非常辛苦；同時也期盼這場構思多年的哲思大秀，能讓大家留下「後勁很強」的深刻感受。他幽默預告：「下一次演出，說不定可以更親近地唱唱聊聊。」並當場承諾：「下一次我會多開一些，我對高雄非常有信心。」

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