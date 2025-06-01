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娛樂 最新消息

薔薔穿女鐵衣「屁股蛋險見客」 當場飆罵廠商：你們這群變態

薔薔穿女鐵衣為人氣遊戲拍攝宣傳片。（逆水寒提供）薔薔穿女鐵衣為人氣遊戲拍攝宣傳片。（逆水寒提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「薔薔」林嘉凌一向以直率火辣風格著稱，是許多粉絲心中的性感女神。近日她為人氣遊戲拍攝宣傳影片，卻在拍攝現場情緒大爆發，影片曝光後引發網友熱議。

薔薔此次化身「女鐵衣」御姐角色，銀白高馬尾、香肩與下身曲線盡現，霸氣又性感。儘管造型驚艷，但服裝設計卻讓她當場抓狂，只見她一邊維持撩人姿勢，一邊頻頻走光警戒，忍不住爆氣大罵：「到底誰打仗會穿這種盔甲？我剛剛連蹲下都差點屁股蛋見客！你們這群變態設計師！」

薔薔一向直率火辣。（逆水寒提供）薔薔一向直率火辣。（逆水寒提供）

怒火連環爆之下，薔薔仍展現敬業精神，硬是完成多組艱難鏡頭，邊吐槽邊誇角色造型「帥到爆」，嘴硬心軟的模樣讓網友笑翻。

原以為已殺青返休息室，豈料導演組突然喊她回拍補鏡，讓她氣炸再飆國罵，砲火直指廠商。不過即便怒氣沖天，薔薔依然霸氣回到鏡頭前，完成最終拍攝，展現「罵歸罵，戲還是要拍」的專業態度，堪稱娛樂圈嘴炮女王代表。

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