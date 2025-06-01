館長自詡「和平大使」前進中國 486先生嗆傻子

館長近日拋出震撼彈，宣布前進中國並自詡為「和平大使」。（資料照，記者方賓照攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢曾高喊反共，近來多次直播盛讚中國建設品質好棒棒，上個月25日突宣布將前往中國，並說要去當「和平大使」，引發熱議。

目前人在國外的團購電商名人「486先生」陳延昶，昨（31）日在臉書發文點名館長，他表示：「阿漢說他是和平大使，阿漢，你是傻子嗎？你充其量就是個台灣人去中國旅遊順便做秀的旅客罷了；已故日本首相安倍晉三的夫人，這樣才能叫做和平大使好嗎？」

請繼續往下閱讀...

相關新聞：館長淚曝「生意快G掉」 486先生：哭哭啼啼像垮台誰敢去儲值？

其實上個月27日，486先生也曾表示對館長到中國沒意見，「在我們民主的台灣，每個人都有自由旅行與徒遷的權利。」話鋒一轉，486先生舉例曾經去中國發展的人如董至成和小甜甜，他們去中國的原因都是因為在台灣混的太辛苦，希望去中國能夠有好發展可以賺到錢，不過最後都回國。

團購電商名人「486先生」陳延昶。（翻攝自486先生臉書）



486先生說，如果館長是想去旅行，那當然沒問題，但若打算到中國創業，他不客氣說：「你是要去中國賣便當還是健身房？背後金主真的是白癡嗎？成功需要天時、地利、人和。在中國，你這三者有幾樣？在台灣你都經營不下去了，怎麼可能在一個陌生且政策不穩的環境中期待成功？」

最後486先生告誡館長：「這不是唱衰，而是提醒，沒事跑中國賣便當有比較贏嗎？」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法