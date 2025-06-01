蔡康永日本朝聖蘇打綠演唱會 青峰唱《小時候》秒掉淚

蔡康永（左三）在臉書發文透露跑去看蘇打綠的東京演唱會。（翻攝自蔡康永臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕蘇打綠上個月29日晚上登上日本武道館舉辦「二十年一刻」巡演，主唱青峰是日文擔當，不忘幫恢單馨儀徵友；對於完成生涯里程碑，家凱脫口第一次唱武道館也是最後一次，演出後蘇打綠合體受訪，青峰笑認：「若是巡迴這樣的形式很難喔，以後可以考慮單點駐唱啊。」巡演最終站8月將在高雄巨蛋登場。

知名電視主持人、作家蔡康永昨也在臉書發文透露跑去看蘇打綠的東京演唱會，「聽到《無與倫比的美麗》時，心裡偷笑又嘆氣：自己曾經在康熙的巡迴演唱會上，為了S生日唱這個歌，當時唱了兩句就莫名其妙的哭了，根本沒唱完，超扯。」

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蔡康永接著說，到了演唱會最後的點歌時間，吳青峰就站在他面前，鏡頭也拍到他了，他說：「我心裡在掙扎要不要點《小時候》，因為是S跟我那個電影的主題曲，但覺得要把機會讓給歌迷，就閉住嘴。」

結果青峰一回到台上，開口就自動唱了《小時候》，蔡康永說:「我在台下馬上就掉眼淚啦，愛哭鬼。」

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