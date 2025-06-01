晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡康永日本朝聖蘇打綠演唱會 青峰唱《小時候》秒掉淚

蔡康永（左三）在臉書發文透露跑去看蘇打綠的東京演唱會。（翻攝自蔡康永臉書）蔡康永（左三）在臉書發文透露跑去看蘇打綠的東京演唱會。（翻攝自蔡康永臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕蘇打綠上個月29日晚上登上日本武道館舉辦「二十年一刻」巡演，主唱青峰是日文擔當，不忘幫恢單馨儀徵友；對於完成生涯里程碑，家凱脫口第一次唱武道館也是最後一次，演出後蘇打綠合體受訪，青峰笑認：「若是巡迴這樣的形式很難喔，以後可以考慮單點駐唱啊。」巡演最終站8月將在高雄巨蛋登場。

知名電視主持人、作家蔡康永昨也在臉書發文透露跑去看蘇打綠的東京演唱會，「聽到《無與倫比的美麗》時，心裡偷笑又嘆氣：自己曾經在康熙的巡迴演唱會上，為了S生日唱這個歌，當時唱了兩句就莫名其妙的哭了，根本沒唱完，超扯。」

相關新聞：蘇打綠日本武道館合體佐藤芳明─出道專輯復刻日版 強登公信榜NO.7

蔡康永接著說，到了演唱會最後的點歌時間，吳青峰就站在他面前，鏡頭也拍到他了，他說：「我心裡在掙扎要不要點《小時候》，因為是S跟我那個電影的主題曲，但覺得要把機會讓給歌迷，就閉住嘴。」

結果青峰一回到台上，開口就自動唱了《小時候》，蔡康永說:「我在台下馬上就掉眼淚啦，愛哭鬼。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中