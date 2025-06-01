MIRROR演唱會被告3人無罪 重癱舞者父悲憤發聲

香港男團MIRROR於2022年7月在紅館開唱，舞者「阿Mo」李啟言遭一塊重達600公斤電子螢幕掉落砸中，目前仍在復健中，雙親近3年呵陪伴。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港男團MIRROR舞者「阿MO」李啟言2022年7月28日在演唱會上被舞台大螢幕砸中，造成頸椎第4節爆裂，癱瘓至今近3年，事件訴訟判決結果上個月30日出爐。

相關新聞：港MIRROR舞者阿MO四肢癱瘓99週 牧師父曝1奇蹟

請繼續往下閱讀...

港媒報導，3名負責統籌的演唱會人員被控向康文署呈交錯誤資料，致使活動獲批准，但審判結果最終全數被判無罪，引發香港社會一片譁然，阿Mo父親、李盛林牧師昨也發聲表示對判決感到失望。

阿Mo一直保有康復決心，目前仍持續復健。（翻攝自IG）

阿Mo父親表示，兒子苦等3年盼釐清真相，卻換來更多疑問，他無奈說：「我們對法律一無所知，這結果未能看清真相，反讓心中產生更多疑問。」儘管如此，他說阿Mo一直保有康復決心，咬緊牙關復健，話語中流露對兒子的不捨。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法