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娛樂 最新消息

Hi-Fi Un!corn開唱觸電了！喊愛草東沒有派對「想參加台灣音樂節」

Hi-Fi Un!corn勤學中文與粉絲互動。（SHOWOFFICE提供）Hi-Fi Un!corn勤學中文與粉絲互動。（SHOWOFFICE提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國樂團Hi-Fi Un!corn於昨天（31日）晚間在台北CLAPPER STUDIO開場，這場演出是他們繼《FNC BAND KINGDOM in TAOYUAN》後再度來台，首次以完整專場形式登台演出，吸引眾多RaSiDo（粉絲名）熱情應援，全場氣氛沸騰。

演出由招牌曲《Beat it Beat it》揭開序幕，主唱嚴太民率先以中文高喊：「尖叫聲，台北！」與台下互動，瞬間點燃現場氣氛。接著演唱節奏明快的《Butterfly》，還引導全場觀眾一起蹲下再跳起，另一位主唱福嶌崇人則用中文大喊：「台北，準備飛起來了嗎！」全場嗨到不行。

Hi-Fi Un!corn致敬前輩cover多首K-POP名曲。（SHOWOFFICE提供）Hi-Fi Un!corn致敬前輩cover多首K-POP名曲。（SHOWOFFICE提供）

成員們展現滿滿誠意，幾乎全程使用中文與觀眾互動，主唱嚴太民以中文熱情問候，並感性表示：「我們很想念大家。上次以FNC BAND KINGDOM的身分來到台北，就希望有天能以我們自己的專場回到這裡。今天夢想實現了，真的太幸福了！」他也承諾會全力以赴地演出，最後更向粉絲告白：「我愛你們，謝謝你們！」

主唱福嶌崇人則說：「能在期待已久的台北演出，真的非常幸福。我們不想留下任何遺憾，今天一定要盡情玩！」隊長兼吉他手金賢栗也親切自我介紹，「我真的很想念大家。」並努力用正確的中文聲調唸出自己的名字，引來現場笑聲不斷。貝斯手孫基允則問台下：「準備好要一起玩了嗎？」

孫基允介紹本次巡演主題《Beat it Beat it》，是他們上月底發行的新歌歌名，也是今天晚上的開場曲，並問觀眾「你們覺得怎麼樣呢？只要你們覺得幸福，我們就會也一樣！」他補充，「‘Beat it Beat it’ 表示觸電的感覺，就像遇到命中注定的人，被閃電擊中一樣」，並說希望能讓台下所有RaSiDo感受到「心跳觸電」的震撼。而他們現在的心跳聲因為遇到了命定的RaSiDo們，也像觸電一樣，非常快、非常振奮。鼓手許民則比起雙手大拇指喊話：「你們棒棒！你們真棒！你們讚讚！」現場在成員們輪番的告白與互動中熱度持續升高，歡呼聲不斷。

Hi-Fi Un!corn昨開唱嗨翻全場。（SHOWOFFICE提供）Hi-Fi Un!corn昨開唱嗨翻全場。（SHOWOFFICE提供）

第二段表演帶來多首經典歌曲的翻唱，包括Xdinary Heroes的《Little Things》、QWER的《T.B.H》與LUCY的《Haze》。嚴太民也提到，自己非常喜歡台灣的樂團與音樂，像是草東沒有派對，現場更清唱了一小段歌曲，引起粉絲歡呼。他表示，希望未來有機會能站上台灣的音樂節舞台，與更多本地音樂人交流。

隨後，團員們驚喜帶來3首人氣歌曲翻唱，包括《Pink Venom》、《Dynamite》和《APT.》，氣氛持續飆高。特別是在《APT.》橋段，嚴太民戴上墨鏡，全體成員也一同跟著歌曲律動跳舞。成員們表示，這些曲目都是為此次巡演特別準備，期待粉絲的熱烈反應，也持續以滿滿誠意與觀眾互動，展現他們的親和力與多樣音樂實力。

Hi-Fi Un!corn是透過韓國SBS Medianet、日本TBS與FNC娛樂共同主辦的選秀節目《THE IDOL BAND: BOY'S BATTLE》中脫穎而出奪冠出道的五人男子樂團，由 CNBLUE 主唱鄭容和親自命名並擔任出道曲製作人。「Hi-Fi」象徵對音樂品質的極致追求，「Un!corn」則寓意獨一無二的純粹熱情，正如他們在舞台上展現的全能演奏力與未來感音樂氣息。

當晚演出接近尾聲時，團員們回顧了在台灣的初次見面時光，並感性表示：「真的很感謝台灣的RaSiDo支持，這次亞洲巡演對我們來說是第一次的旅程，能到台北來演出，我們感到非常榮幸，也期待未來再次與你們相見！」粉絲也舉起手幅，齊聲應援「讓我們一起描繪未來」以及「因為有Do Re Mi Fa Sol，才有RaSiDo」，隨著安可曲 《ABC is》結束，全場感動滿滿，為這場專場演出劃下溫暖且難忘的句點。

Hi-Fi Un!corn將於8月2日、3日登上高雄巨蛋，參與《2025 FNC BAND KINGDOM》活動，再度與台灣觀眾見面，更多活動詳情與粉絲福利，請持續關注主辦單位SHOWOFFICE官方社群平台。

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