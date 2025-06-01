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PSYCHIC FEVER邀台粉逛西門紅樓！大跳16蹲加碼Breaking衝下台

PSYCHIC FEVER賣力唱跳。（LDH愛夢悅提供）PSYCHIC FEVER賣力唱跳。（LDH愛夢悅提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本唱跳男團「PSYCHIC FEVER from 放浪一族」昨天（31日）首度在台北舉行粉絲見面會，成員志以台語「多謝」向台下粉絲問候，還在活動上大跳「16蹲」，展現超強體力。

PSYCHIC FEVER的中西椋雅、WEESA、半田龍臣、小波津志、渡邊廉、劍、JIMMY此次來台，不管是訪問還是演唱會都誠意滿滿。（LDH愛夢悅提供）PSYCHIC FEVER的中西椋雅、WEESA、半田龍臣、小波津志、渡邊廉、劍、JIMMY此次來台，不管是訪問還是演唱會都誠意滿滿。（LDH愛夢悅提供）

PSYCHIC FEVER是由劍、中西椋雅、渡邊廉、JIMMY、小波津志、半田龍臣及WEESA等7位成員組成的日本唱跳男團，儘管是粉絲見面會，PSYCHIC FEVER誠意十足帶來多達15首歌曲的精彩演出，簡直是演唱會等級，從超人氣曲《What’s Happeninʼ》揭開序幕，接著演唱《RICH & BAD》、《Tokyo Spira》、《Hotline》，以及全新單曲《Gelato》等歌曲，整場氣氛嗨翻。

PSYCHIC FEVER衝下台與粉絲互動，氣氛嗨爆。（LDH愛夢悅提供）PSYCHIC FEVER衝下台與粉絲互動，氣氛嗨爆。（LDH愛夢悅提供）

二度來台的他們特地用中文與粉絲問候，展現滿滿誠意與親和力，龍臣表示：「我想你、很想你、非常想你。」一直想去西門町的廉則邀請粉絲：「我想去西門紅樓，一起去嗎？」引起粉絲尖叫說要。JIMMY說道：「大家好，我回來了！」全場粉絲齊聲回應：「歡迎回來！」現場觀眾用最熱情的歡呼迎接他們的回歸，感受到團員努力學習中文、積極與粉絲互動的滿滿誠意。

PSYCHIC FEVER與粉絲合影，承諾下次再來台。（LDH愛夢悅提供）PSYCHIC FEVER與粉絲合影，承諾下次再來台。（LDH愛夢悅提供）

在粉絲提問環節，劍現場跳了一段女團舞蹈展現反差魅力，當被問到何時舉辦演唱會時，龍臣更毫不猶豫表示：「今年一定要再回來見大家！」志則被點名挑戰「16蹲」，不僅爽快答應，更驚喜加碼一邊蹲一邊Breaking翻，全場尖叫聲與掌聲如雷，體力比Energy還要強，團員更走下舞台與粉絲一同拍攝TikTok，甚至臨時起意一起跳「16蹲」，零距離互動讓粉絲激動到顫抖。

活動尾聲，椋雅用流利中文說道：「今天非常開心，也很開心見到大家！希望下次在演唱會上再見！」誠摯表達對台灣粉絲的感謝與期待。活動尾聲，PSYCHIC FEVER接連演出《Paradise》、《BEE-PO》等多首歌曲，並以突破2000萬點閱的代表作《Just Like Dat》劃下完美句點。活動比預計超時半小時，最後依依不捨地與大家告別，並約定盡快再來台與粉絲見面。

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