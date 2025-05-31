《忘了我記得》賺人熱淚卻爆抄襲 阿信幫平反：情節各有不同

秦漢（左）在《忘了我記得》與謝盈萱詮釋風格迥異，卻情感濃烈的父女關係，深獲觀眾好評。（Netflix提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由劉若英擔任編導，並邀來秦漢，以及金馬影后謝盈萱主演的影集《忘了我記得》，最近除了登上Netflix排行榜冠軍，也在社群引起熱烈討論，許多觀眾都說看完哭腫了眼，不料該劇卻被爆疑似抄襲美劇，不過五月天主唱阿信追劇之後，也以自己的觀點幫忙平反。

劉若英面對抄襲質疑，在社群發文時特別提到：「每一句台詞，當初我和編劇寫下的時候，用的眼淚不比你們少。」意在強調該劇出自原創。

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阿信追劇之後，以自己的觀點幫忙平反。（翻攝自臉書）

而阿信則談到：「連假，雖然音樂與拍攝工作沒有假期，依然找了空檔再看了《忘了我記得》一次，笑中帶淚，依然感動與感謝。想聽大家在這部戲裡，得到了什麼？」

另外阿信也提到：「其實，我們每個人都用獨特的生命經驗，進行了自己的田調，沒有誰的故事完全相異；但屬於每個人的情節各有不同，謝謝奶茶給我們的情感，安排了一趟深刻而療癒的長照。」

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