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娛樂 最新消息

郭子乾《成功路上》吸金潛逃又嫁禍 女星痛揭親友遭詐騙內幕

郭子乾在《成功路上》設局吸金潛逃。（公視台語台提供）郭子乾在《成功路上》設局吸金潛逃。（公視台語台提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕公視台語台、華視戲劇《成功路上》本週日即將播出完結篇，最新一集預告中，郭子乾與李之勤設局吸金潛逃並嫁禍給李程彬，李程彬又因為穿越的緣故有口難言。

李之勤對詐騙很有感觸。（公視台語台提供）李之勤對詐騙很有感觸。（公視台語台提供）

李之勤對這段劇情有感而發，透露身邊朋友的經驗：「詐騙集團編造謊言，利用長輩心疼家人在外欠債受苦的心理要求匯款，長輩又顧及朋友自尊，未向本人確認真假，就直接匯錢給來電的詐騙者，直到發現受騙已經來不及了。」她也呼籲大眾騙子無所不在，除了自己小心外，更要經常關心家中長輩及身邊的人。

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此外，劇中原本一心只想當老闆的王識賢，開始懂得評估訂單風險、不被利益沖昏頭，甚至為了送員工女兒出國留學，向銀行諮詢貸款事宜，讓劇中飾演老婆的張詩盈忍不住告白最喜歡王識賢的心軟。

在現實生活中，張詩盈的老公也很善良，看到有人出車禍，會幫忙打電話、協助放路標擋車，並提供行車紀錄器畫面，而且事後從不把這些善行掛在嘴邊，只覺得是舉手之勞，讓張詩盈非常佩服。

李程彬（左）與張詩盈在《成功路上》的母子情非常賺人熱淚。（公視台語台提供）李程彬（左）與張詩盈在《成功路上》的母子情非常賺人熱淚。（公視台語台提供）

而李程彬與張詩盈在戲裡的母子情也非常賺人熱淚，他從讀本開始就叫張詩盈「媽」來縮短彼此距離，兩人靠著聊孩子或台南的話題建立「母子情誼」。張詩盈印象最深刻的對手戲是李程彬喝醉回家，自己煮了鹹湯圓為他解酒。拍攝時為了效果，湯持續加熱了一段時間，李程彬吃了一口後，導演喊：「cut」，他才說熱湯燙到舌頭，讓張詩盈相當自責沒能事先想到提醒他小心。

☆凡遇不明可疑電話，不論手機或市話，可撥打165研判是否為詐騙事件。☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

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