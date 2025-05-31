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娛樂 最新消息

唐從聖追成龍夢看馬戲團找靈感 JR比完世壯運來紓壓

唐從聖以前很著迷成龍。（寬宏提供）唐從聖以前很著迷成龍。（寬宏提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕世界級馬戲演出《美國高空大馬戲團》今在台北小巨蛋登場，現場眾星雲集，「JR」紀言愷、郭子乾、唐從聖、黃小柔、林佑星等人都前來朝聖，挑戰地心引力的表演讓眾人直呼：「心臟快停了！」

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唐從聖曾經的偶像是成龍，「小時候看他的電影，裡面有一些馬戲特技雜技、跑酷京劇、體操等，我也是太陽馬戲團的鐵粉，所以看到這個美國高空大馬戲團，我非常期待能夠找到一些靈感。」透露自己也在籌備一個關於馬戲團的節目。

特技高手麥可．雷迪夫以「鐵顎旋轉」在現場突破金氏世界紀錄，引爆全場尖叫。（寬宏提供）特技高手麥可．雷迪夫以「鐵顎旋轉」在現場突破金氏世界紀錄，引爆全場尖叫。（寬宏提供）

JR則提到這週都在比世壯運的籃球賽，還拿到銀牌，他說：「從上禮拜到現在壓力其實很大又很累，剛好來看表演紓壓。」加上他前陣子和女兒一起看了本故事書《影子馬戲團》，女兒對「馬戲團」產生許多幻想，也相當期待表演。

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JR剛比完世壯運，看馬戲團紓壓。（寬宏提供）JR剛比完世壯運，看馬戲團紓壓。（寬宏提供）

黃小柔則笑說，端午節對爸媽來說是加班日，難得有機會可以帶小孩看馬戲團；佩甄也帶著小孩前來，她說：「馬戲團不管對大人、小孩來講都是很有魅力，因為你永遠就會想看那些特技，那是不分年齡的，我爸爸也想來， 因為長輩看了也是會覺得『哇！很好看』。」

黃小柔笑說，端午節對爸媽來說是加班日，帶兒女來朝聖馬戲團。（寬宏提供）黃小柔笑說，端午節對爸媽來說是加班日，帶兒女來朝聖馬戲團。（寬宏提供）

演出現場聚集世界頂尖高空特技表演者，其中特技高手麥可．雷迪夫以「鐵顎旋轉」在現場突破金氏世界紀錄，引爆全場尖叫；同場還有突破金氏世界紀錄、曾登上《美國達人秀》、《英國達人秀》的單輪車傳奇衛斯理·威廉斯，他騎乘高達9.7公尺的高空單輪車，重現金氏世界紀錄的演出，兩位頂尖特技表演者的演出，更是掀起全場高潮。

《美國高空大馬戲團》在6月1日還有一天演出，購票請上寬宏藝術。

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