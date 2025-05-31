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李奧納多力挺人生摯友 大讚凱特溫絲蕾蛻變表現「深深敬佩」

李奧納多狄卡皮歐（右）先前出席《她眼中的世界》試映會，力挺好友凱特溫絲蕾。（翻攝自IG）李奧納多狄卡皮歐（右）先前出席《她眼中的世界》試映會，力挺好友凱特溫絲蕾。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《她眼中的世界》改編自英國傳奇攝影師黎米勒的真實人生，由影后凱特溫絲蕾擔綱主演與監製，凱特的「人生摯友」李奧納多狄卡皮歐先前也在試映會上為她站台，並大讚：「這部作品不只刻劃出黎的人生複雜性，更讓我們感受到分享真相，即便痛苦也要堅持說出口的情感重量！」

李奧納多向凱特感動喊話：「妳在這部作品中的表現堪稱蛻變！我依然為妳的力量、正直、才華與每個創作裡的熱情深深敬佩。」

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此外，電影也找來英國實力派女演員安德莉亞瑞絲柏，在片中飾演《Vogue》雜誌主編。十分欣賞安德莉亞的凱特，一心希望能邀她來演出，但由於兩人從未有過交集，因此凱特想盡辦法取得聯繫方式，並在通話中立即獲得她的同意。

英國女星安德莉亞瑞絲柏在《她眼中的世界》演出雜誌主編，更為邀她演出的凱特溫絲蕾推掉其他演出機會。（采昌提供）英國女星安德莉亞瑞絲柏在《她眼中的世界》演出雜誌主編，更為邀她演出的凱特溫絲蕾推掉其他演出機會。（采昌提供）

安德莉亞對此表示：「從我們初次交談的那刻起，她就非常親切，讓我很安心，是一種很平凡的感覺，沒有壓力。她告訴我這個項目的時候，老實說不管她叫我演什麼，我想我都會答應。」而安德莉亞也在接演後力挺凱特到底，在等待開拍的日子裡，推掉了其他的演出機會。《她眼中的世界》已在台上映。

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