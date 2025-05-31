遭疑知情富商小三 前樂天女孩Yuri親上火線回應了

Yuri捲入富商小三風波。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師李怡貞日前在節目中爆料某位樂天啦啦隊女孩，介入已婚富商婚姻，甚至懷孕墮胎，讓元配氣憤提告，掀起外界瘋猜。怎料，前樂天女孩成員Yuri日前的一則留言，意外引發網友揣測她是否知曉內情，對此她親上火線澄清了。

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Yuri日前在某啦啦隊員的貼文下方留言表示，「我也一直在關注這個」，還附上兩個愛心表情，但在不久後就將留言刪除，正巧該名女孩也被外界猜測是李怡貞所指的小三，因此讓不少網友遐想驚呼，「這是話中有話嗎」、「Yuri是不是知道什麼？」。

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事件越演越烈，Yuri也在IG限時動態發文澄清，「我只是最近想買投影機，關注了好多台小型方便攜帶的短焦投影機，剛好IG也推播了這則業配給我。因平常比較專注在自己的世界，比較少關注網路新聞，因此也並不知道發生了什麼事，看到新聞提及我，為了避免更大的誤會，因此刪掉關注投影機的留言，希望大家不要再亂猜測...好無奈。」

Yuri強調自己只是關注投影機。（翻攝自IG）

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