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YTR「我是查理」終於宣布懷孕 曝「上網抽爛籤」成契機

查理（左）分享備孕心酸。（翻攝自YouTube）查理（左）分享備孕心酸。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／台北報導〕美妝YouTuber「我是查理」2019年與瑞典男友Jonas結婚，去年搬到瑞典定居。結婚近6年來，他們一直積極備孕，今她開心宣布已懷孕3個多月，並曬出超音波照片，證實即將升格為母親。

查理（左）和老公Jonas開心宣布寶寶即將到來。（翻攝自YouTube）查理（左）和老公Jonas開心宣布寶寶即將到來。（翻攝自YouTube）

查理透露自己有免疫系統疾病，是容易流產的體質，甚至曾在2024年底嘗試試管嬰兒（IVF）仍以失敗收場，當時身心備受打擊，甚至一度放棄懷孕的念頭。後來與丈夫回到瑞典定居，不久竟自然懷孕，看到驗孕棒出現兩條線時，她激動落淚。

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因為曾歷經失敗，丈夫一開始還抱持懷疑態度，直到看到超音波影像，才真正感受到即將當爸的喜悅。

查理（左）提到懷孕前曾經很絕望。（翻攝自YouTube）查理（左）提到懷孕前曾經很絕望。（翻攝自YouTube）

她坦言，先前在台灣因為工作壓力和社會風氣，讓身心處於高度緊繃的狀態；回到瑞典後，生活變得輕鬆許多，加上交通不便需自己煮飯，飲食變得健康，也少了酒吧、夜店等誘惑，生活作息更加規律。她認為，這些轉變也可能是促成順利受孕的原因之一。

此外，查理也分享了一段神奇的經歷。她曾經上網抽籤詢問自己是否有懷孕的可能，卻抽到一張非常不好的籤。這讓她徹底放下對懷孕的執念，「結果我一放棄了，然後就懷孕了，真的非常神奇。」她感性表示：「當女生很努力想懷孕時，那本身就是壓力；但抽到那支籤，讓我真正放下，反而就成功了。」

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