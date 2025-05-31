香港御用反派又少一人 《師兄撞鬼》方剛今傳逝世享壽78歲

香港「御用奸人」方剛今傳逝世。（合成圖，翻攝自微博、Youtube）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾以反派角色深入民心、有「御用奸人」之稱的香港資深演員方剛（近年改名梁芳綱），今傳出於30日清晨辭世，享壽78歲。消息由其義子王瀚祥於透過Facebook專頁「威哥會館」對外公布。

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方剛出身國泰公司，年輕時為簽約演員，1980至90年代活躍於影視圈，以反派或重量級前輩形象為人熟悉。作品包括《師兄撞鬼》、《表姐妳好》、《神算鯊鯊鯊》及《暗花之殺人條件》等電影，以及《人在邊緣》、《勝者之王II之天下無敵》、《馬場風雲》等電視劇。他在經典劇集《人在邊緣》中飾演大反派「鄭細鳳」，與黎明、劉青雲等人對戲，壞得入木三分，演出令人難忘，當年更傳出亞視以百萬薪酬邀其跳槽。

雖以反派聞名，方剛私下卻是笑容可掬的慈祥長者。家境富裕的他，除演戲亦經營多項生意，90年代後逐漸淡出演藝圈，近年定居內地豪宅，偶爾透過社交平台分享生活點滴，昔日「戾氣」不再，退居幕後後的他顯得平和安詳。

2022年他曾透露罹患阻塞性肺病及急性心力衰竭，所幸及時救治，當時分享近照仍見精神。不僅是一位經典奸角演員，方剛亦視教育孫輩為己任，曾於微博寫道：「疼歸疼，教歸教，應得的必據理力爭，不屬於你的別不擇手段去掠奪強求。」如今他辭世，影壇再少一位經典面孔，令影迷不勝唏噓。

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