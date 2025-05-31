林哲熹極地探險 直擊全球暖化現場：怎麼完全沒有雪？

林哲熹（右一）與小隊員們長達10多天同住同睡而有好感情。（公視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕林哲熹主持《下課花路米》擔任北極探索隊長，親自帶領臺灣徵選出的三位小小研究員，前往全球暖化最快的地區北極斯瓦爾巴群島，將在冰封世界裡展開氣候實驗與暖化調查，拍攝過程堪稱挑戰身心極限，林哲熹直呼：「我真的沒想過有一天，會帶著三個小學生一起去北極做科學實驗！」

小隊員羿涵（左）、昊翰前往冰川採樣。（公視提供）

這趟旅程從挪威首都奧斯陸一路飛往北極圈內的朗伊爾城，林哲熹和孩子們第一眼就愣住了「怎麼完全沒有雪？」北極正值永晝，氣候異常溫暖，這個原本應該是冰雪世界的科學重鎮，如今氣候變遷跡象明顯，讓首次踏上北極的探索團一行人都深感震撼。

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這趟極地之旅更踏上科學家限定的北極科學站Kaffioyra（卡菲耶拉），島上的生存環境不易，光是登島就要扛所有設備跟生活物資，儲藏櫃上還留著北極熊「簽到」的爪痕。種種環境讓林哲熹感嘆：「越經歷苦難之後，留下的回憶越難忘。」

林哲熹為防範北極熊進行打靶訓練。（公視提供）

跋山涉水抵達每年退縮的冰川時，地質學家Jack分享，冰川的冰不是冷凍製成，而是「擠壓」形成，把所有的氣泡擠壓出來，堅硬又超耐融，可以一整晚不退冰，國外甚至有餐廳用冰川冰調酒，一杯就要200美元（約新台幣5,971元）起跳！

而這幾位「超齡」的小研究員也讓林哲熹驚喜不已，「他們問的問題有時比大人還難，像是為什麼北極暖得這麼快？我們的生活真的有影響嗎？」從海洋採樣、觀察青苔如何幫助降溫，到與科學家深度對談，節目中紀錄了這趟跨國科學旅程的提問與審思。

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