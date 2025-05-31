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林襄買錯絲襪出糗！「下身開襠」全被拍 羞喊：以為裙子會蓋住

林襄曾因為買錯絲襪款式出糗。（翻攝自YT）林襄曾因為買錯絲襪款式出糗。（翻攝自YT）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神林襄走紅後工作邀約不斷，日前上節目分享在應援舞台上出糗的事蹟，表示曾因為買錯絲襪款式，導致上場後被拍下尷尬畫面。

林襄分享當天被拍下的害羞畫面。（翻攝自YT）林襄分享當天被拍下的害羞畫面。（翻攝自YT）

林襄日前上節目《同學來了》提到，當時是第一次參加OL主題趴，因為沒有買過透膚絲襪，沒想到上網選購時，卻錯買成「免脫絲襪」的款式，就是腰下位置有開洞設計，較為透氣也方便穿脫的絲襪款式。不過林襄當下心想，會有裙子蓋住，再加上有穿安全褲，於是就直接穿上場應援，沒想到害羞畫面仍被鏡頭捕捉下來。 

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林襄在節目上提供當天被拍下的照片，可見她身穿一套火辣OL裝扮，貼身窄裙襯托出S形曲線，不過由於裙子長度太短，絲襪開洞的部位根本遮不住。而在她跳完開場舞結束後，隨即被舞蹈總監緊急喊下台，換成其他備用絲襪，回想起當時的尷尬情況也令她哭笑不得。

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