劉以豪談《黃衣》拍攝趣事「裸體打蟑螂」 袁澧林端午立蛋好新鮮

劉以豪、袁澧林出席山忌黃衣小飛俠端午立蛋活動。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕恐怖片《山忌 黃衣小飛俠》趁端午節舉辦「立蛋鎮邪挑戰」活動，男女主角劉以豪、袁澧林與導演蔡佳穎、監製陳信吉現場組隊PK，現場笑聲不斷。兩位主角現場分享在山區拍攝趣事，劉以豪更自爆曾在山上「裸體打蟑螂」。

劉以豪、袁澧林出席山忌黃衣小飛俠端午立蛋活動。（記者王文麟攝）

電影拍攝地點深入山林，貼近大自然氛圍，恰好也符合劉以豪愛上山露營的興趣，他笑說早已對昆蟲見怪不怪，但回憶起一次洗澡時的驚魂經歷仍印象深刻：「我拿浴巾時，發現下面有一隻蟑螂，當下全裸，只能趕快穿衣服，用牠最怕的拖鞋對付牠！」

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至於拍片期間是否遇到傳說中的「黃衣小飛俠」？他說沒有，反而更熱衷觀察山中植物的變化，「像是葉子的紋理、顏色，每次看都不一樣」。

劉以豪、袁澧林出席山忌黃衣小飛俠端午立蛋活動。（記者王文麟攝）

來自香港的袁澧林首次在台灣深山拍片，坦言「感覺有點恐怖，會有一種出不來的感覺」，也對山屋內五花八門的昆蟲留下深刻印象，「有藍色、有反光、顏色很鮮艷的，還有超大的蜘蛛」，嚇得她趕緊請助理幫忙處理。

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此外，袁澧林在片中詮釋多場「中邪戲」，其中一場在浴缸險溺水的戲，劉以豪看似努力將她從裝滿水的浴缸救出，實際上卻是在反覆將她按入水中，讓她吃足苦頭。劉以豪解釋：「怕她太辛苦，想趕快拍完，結果只NG兩三次就收工。」

劉以豪、袁澧林出席山忌黃衣小飛俠端午立蛋活動。（記者王文麟攝）

為呼應端午節，片商特別舉行「立蛋祈福」活動，現場準備雞蛋、鴨蛋、鵪鶉蛋、鴕鳥蛋、鹹蛋，甚至還有象徵「美麗與驚嚇」的美妝蛋，供嘉賓體驗立蛋樂趣。袁澧林首次參與，開心直呼：「好新鮮！香港沒有立蛋的傳統。」

袁澧林還分享港式粽子也有分派別，直說今天中午剛好有品嚐到台灣的南部粽，覺得偏黏的口感和香港的粽子比較像。《山忌 黃衣小飛俠》將於6月6日在台上映。

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