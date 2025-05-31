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劉至翰跳4層樓高瀑布「不用替身」 驚吐「最後一次」原因曝光

劉至翰在《好運來》一人分飾兩角。（翻攝自臉書）劉至翰在《好運來》一人分飾兩角。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉至翰在民視八點檔《好運來》有墜崖戲碼，他未使用替身，從4層樓高的瀑布一躍而下，敬業態度令人佩服。他表示自己的水性頗好，但因為年紀的關係，這次是最後一次親自上陣。

劉至翰在《好運來》一人分飾兩角。（翻攝自臉書）劉至翰在《好運來》一人分飾兩角。（翻攝自臉書）

劉至翰拍《好運來》，從4層樓高的瀑布往下跳，未使用替身。（翻攝自臉書）劉至翰拍《好運來》，從4層樓高的瀑布往下跳，未使用替身。（翻攝自臉書）

劉至翰臉書分享拍戲花絮，他站在瀑布邊，聽到劇組人員倒數完，便直接從4層樓高的瀑布往下跳，之後不急不徐地游向一旁，驚險場面令眾人屏息以待。他自豪水性好，「但我絕對的敬畏大自然，每次的輕鬆寫意，是經過了不斷地觀察與禱告，我真的很喜歡水。」

劉至翰拍《好運來》，從4層樓高的瀑布往下跳，未使用替身。（翻攝自臉書）劉至翰拍《好運來》，從4層樓高的瀑布往下跳，未使用替身。（翻攝自臉書）

相關新聞：劉至翰衰中槍！前妻爆詐63萬「根本是慣犯」經紀公司開腔了

不過，劉至翰也說：「這樣的親自上陣是最後一次了，我的年紀已經不能再跳4層樓高了」、「致敬不可能的任務最終章，我熱愛我的工作、我的夥伴們，My last jump

何豪傑佩服劉至翰不使用替身。（翻攝自臉書）何豪傑佩服劉至翰不使用替身。（翻攝自臉書）

何豪傑當天也在拍攝現場，他相當佩服劉至翰的勇氣與敬業，倘若換成是他，絕對不敢跳下去，認為術業有專攻，「通常都是由專業武行來執行這種危險任務。」他稱劉至翰是「練武奇才」，笑說：「竟然自己親自上陣，讓武行坐冷板凳，太佩服他了，我只能請他收下我的膝蓋。」

戲裡飾演妹妹的米可白留言說：「哥，太狂了。沒替身，自己來，佩服。」八點檔反派專業戶李沛綾看到也直喊：「我的天啊！」

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