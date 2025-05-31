熱戀甜茶變全民公敵！金卡戴珊小妹不甩酸民：不在乎你們怎麼說

羅子秦／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國名媛凱莉珍娜（Kylie Jenner）與「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）越愛越高調，隨之而來的負面批評也不少，最近凱莉珍娜接受外媒訪問，提及遭到酸民攻擊，坦言已經習慣了，不在乎別人怎麼說。

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根據《每日郵報》報導，「金卡戴珊小妹」凱莉珍娜最近接受《Dazed》專訪，表示大概有9成的機率，不管是正面還是負面的評價，人們連事情的一半都不知道，既然都不了解了，很難從他們身上獲得建議。對於酸民，凱莉珍娜表示：「我說真的，我已經習慣了，我不在乎人們說什麼，那些人的意見也不會影響到我的私人生活、我的朋友怎麼看我、我的孩子怎麼看我、我的家人怎麼看我或者我工作上的成就。」

凱莉珍娜與提摩西夏勒梅（右）熱戀中。（歐新社）

她聲稱不會在乎別人的評價，不過坦言還是會瞄一下關於自己的報導，因為也無法完全避免，但她並不害怕登上頭條，反而從高知名度當中找到內心的平靜，凱莉珍娜也能夠從公眾形象以及私人生活中找到平衡。

凱莉珍娜不但是兩個孩子的媽，現在也與提摩西夏勒梅打得火熱。她表示自己已經在想分享以及想私人想保留的事物上取得很好的平衡，一邊學習一邊前進。

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