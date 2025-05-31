晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

爆料啦啦隊小三遭同行酸 李怡貞「再曝內幕」回嗆：藉機秀下限

李怡貞透露，元配在事發當時就想開撕啦啦隊小三。（翻攝自臉書）李怡貞透露，元配在事發當時就想開撕啦啦隊小三。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師李怡貞日前上節目爆料一名現役啦啦隊女孩，與一名「富可敵國」的已婚富商有染，甚至懷孕墮胎，掀起外界循線瘋猜富商、小三以及元配的身分。怎料此舉似乎遭到不少同行撻伐，對此李怡貞也再度發文回應。

相關新聞：李怡貞爆料啦啦隊女孩當小三…元配被肉搜出來 同行看不下去開酸

李怡貞上節目爆料後，被不少網友及同行質疑，明明原被告已經和解，為何她還要將事情搬到檯面上。對此，她也透露元配與小三根本從未和解，「我說的和解是親家公親家母捏，元配為什麼會跟小三各自安好？」

李怡貞直言，「同行相忌我當然也預料到，但是沒有看過比元配本人還在意元配曝光的同行，做錯事的是元配嗎？元配在訴訟當下就一直想曝光了，我擋到不行捏，而且到底誰會肉搜元配呀

相關新聞：啦啦隊小三疑喊冤「不知富商已婚」 李怡貞狠打臉：收訴狀還在交往

至於有傳聞指出她簽保密協議卻還出來爆料，李怡貞也傻眼反擊，「有一智缺的律師說有保密協議一副是想要塑造妳是有參與哪一方的律師是嗎？沾邊也不是要用幻想的，有保密協議我還能上電視講喔？還可以補充內褲曬客廳喔？藉機秀下限

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中