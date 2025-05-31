爆料啦啦隊小三遭同行酸 李怡貞「再曝內幕」回嗆：藉機秀下限

李怡貞透露，元配在事發當時就想開撕啦啦隊小三。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕律師李怡貞日前上節目爆料一名現役啦啦隊女孩，與一名「富可敵國」的已婚富商有染，甚至懷孕墮胎，掀起外界循線瘋猜富商、小三以及元配的身分。怎料此舉似乎遭到不少同行撻伐，對此李怡貞也再度發文回應。

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李怡貞上節目爆料後，被不少網友及同行質疑，明明原告被告已經和解，為何她還要將事情搬到檯面上。對此，她也透露元配與小三根本從未和解，「我說的和解是親家公親家母捏，元配為什麼會跟小三各自安好？」

李怡貞直言，「同行相忌我當然也預料到，但是沒有看過比元配本人還在意元配曝光的同行，做錯事的是元配嗎？元配在訴訟當下就一直想曝光了，我擋到不行捏，而且到底誰會肉搜元配呀。」

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至於有傳聞指出，她簽保密協議卻還出來爆料，李怡貞也傻眼反擊，「有一智缺的律師說有保密協議，一副是想要塑造妳是有參與哪一方的律師是嗎？沾邊也不是要用幻想的，有保密協議我還能上電視講喔？還可以補充內褲曬客廳喔？藉機秀下限。」

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