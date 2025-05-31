Jennie善舉惹議！捐款238萬給醫學院 遭質疑「動機不單純」

Jennie近日捐款1億韓元給首爾大學醫學院。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女子天團BLACKPINK成員Jennie昨（30）向首爾大學醫學院捐贈了1億韓元（約新台幣238.5萬元），沒想到善舉曝光後，卻引發不少負面聲浪，許多網友質疑她的捐款目的並不單純。

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據韓媒報導，首爾大學醫學院發展後援會昨日宣布，「Jennie為了幫助培養療育世界的溫暖人才，捐贈1億韓元（約新台幣238.5萬元）作為發展基金。」事實上，這也並非Jennie首次捐款，她的個人經紀公司ODD ATELIER也曾在2023年向首爾大學醫學院捐款1億韓元，表示未來將持續支持醫學人才的培養。

然而，Jennie捐款的消息曝光後，卻引起不少網友對於她選擇醫學院作為捐款對象表示疑問，「現在實習醫生拒絕值班、鬧醫療罷工，妳居然還捐給那裡？」、「沒看新聞嗎？為什麼偏偏要捐給那邊」、「不如給地方醫院」，甚至有人質疑，「醫院VIP待遇+節稅+形象管理，怎麼看都是互利的吧」。

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