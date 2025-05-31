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娛樂 音樂

「壯年男團」為世壯運閉幕壓軸 Energy揪壯寶16蹲

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy在第36屆金曲獎入圍最佳演唱組合，並以風靡大街小巷甚至海外的《星期五晚上》入圍年度歌曲大獎，昨（30日）晚受邀擔任世壯運閉幕典禮壓軸演出嘉賓，特別和世壯運吉祥物「壯寶」一起大跳16蹲。

Energy為世壯運閉幕壓軸表演，揪吉祥物「壯寶」一起16蹲。（相信音樂提供）Energy為世壯運閉幕壓軸表演，揪吉祥物「壯寶」一起16蹲。（相信音樂提供）

高人氣的Energy自嘲是「壯年男子團體」，不過團員在台上可是活力十足，除了帶來《放手》、《分合》等新舊歌曲，也獻唱校園愛情電影《有病才會喜歡你》宣傳曲《同病相戀》，更首唱新歌《馬上去》。

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Energy在世壯運閉幕典禮首唱新歌《馬上去》。（相信音樂提供）Energy在世壯運閉幕典禮首唱新歌《馬上去》。（相信音樂提供）

Energy入圍金曲獎兩大獎，在世壯運閉幕典禮演出受到歡迎。（相信音樂提供）Energy入圍金曲獎兩大獎，在世壯運閉幕典禮演出受到歡迎。（相信音樂提供）

Energy談到：「《馬上去》這首歌很符合世壯運的標語『運動無界，人生無限』，如果有夢想，只要跟著你的心，現在馬上去。」《馬上去》MV將於6月5日晚上8點於相信音樂官方YouTube頻道首播。

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