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娛樂 電視

林暉閔挑戰社恐大學生 「穿錯衣服跌倒、破音自介」抓驚慌精髓

〔記者李紹綾／台北報導〕林暉閔出席大愛劇《今天愛上我》開鏡儀式，該劇探討教育相關議題，劇情講述大學社團「慈青社」，一群Y世代年輕孩子的世代衝突、內心掙扎與人際關係等自我成長的故事。

林暉閔2012年以電影《星空》獲得第14屆台北電影獎最佳新演員、第6屆亞洲電影大獎及第49屆金馬獎最佳新演員提名，2020年在電影《刻在你心底的名字》及2021年的《緝魂》表現讓觀眾深刻印象，他在《今天愛上我》的角色跟自己都屬於「觀察型」人格，不過差別在於「劇中角色會退一步變隱形人，而我是會決定自己跳出來當緩和氣氛的人。」

安乙蕎（左起）、裴子齊、吳奕蓉、林暉閔出席《今天愛上我》高雄開鏡儀式。（大愛電視提供）安乙蕎（左起）、裴子齊、吳奕蓉、林暉閔出席《今天愛上我》高雄開鏡儀式。（大愛電視提供）

林暉閔劇中詮釋有社恐的大學生，他覺得不太容易，「只能想像自己在學校穿錯衣服出門，還是走錯班級，然後在全班面前跌倒之後再破音自我介紹等，大概就可以抓到那種驚慌失措的精髓了。」他認為，演社恐最難的不是外在的尷尬，而是必須認真相信做什麼都會被別人注意，事實上根本沒人注意你，一切都是自以為的想像真的很可怕。

另外，台北電影節「非常新人」裴子齊劇中有不少跟王傳一的父子戲，兩人的情感糾結，讓裴子齊回想他自己小時候跟爸爸的關係非常好，每週都會和爸爸媽媽開車出門踏青，直到就讀國小時，爸爸生了一場病，行動變得不方便，後來又進入叛逆期，開始對爸爸的不諒解，經常是無效溝通，久而久之就不太講話了。裴子齊說：「我的經歷跟劇裡與爸爸的關係是有一些連結的。」

林暉閔（左起）、吳奕蓉、導演林宏杰（右）出席《今天愛上我》高雄開鏡儀式。（大愛電視提供）林暉閔（左起）、吳奕蓉、導演林宏杰（右）出席《今天愛上我》高雄開鏡儀式。（大愛電視提供）

《今天愛上我》是作曲家余政憲繼《在光裏的人》之後，第二度擔任戲劇製作人，同時也找來《在光裏的人》導演林宏杰二度合作，以導演擅長用鏡頭表現出戲劇節奏的方式，從醫療轉向教育議題，展現出年輕有勁與青春活力的鏡頭語言。劇中年輕人，有的為愛困擾、有的為面子用錢買存在感、有的是E人的外皮包裝，實際上是大I人的社恐，吳奕蓉、王傳一、潘慧如、李淑禎、謝其文等人都成了Y世代的爸媽。

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