《海角七號》女星暴肥10公斤首現身 驚覺「變成自己不喜歡的樣子」

〔記者李紹綾／台北報導〕安乙蕎2008年演出電影《海角七號》「大大」一角受矚目，她近日出席大愛劇《今天愛上我》開鏡儀式，為了更接近角色原型，導演希望安乙蕎能增重十公斤，她說：「一直很努力的計算每一餐的卡路里，讓自己能在短時間內變胖。」

就在增重的過程中，安乙蕎發現變成自己不喜歡樣子，覺得自己變得不漂亮、很沒自信，她認為這樣反而更能貼近角色原型的心境，「雖然變胖很辛苦，也多了意外的收獲。」

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安乙蕎（左起）、裴子齊、製作人余政憲、林暉閔、吳奕蓉出席《今天愛上我》高雄開鏡儀式。（大愛電視提供）

安乙蕎大學開始拍戲，台北、花蓮兩邊跑，笑稱「把普悠瑪當成計程車在搭」，工作、學業兩頭燒，有些課都要重修，非常忙碌的大學人生跟劇中角色很相似，就連角色為愛委曲求全的個性也很雷同，她覺得自己對愛情的看法，也是對方想做什麼都會全力配合的人，希望「對方能覺得舒服，有自己的空間，也會蠻依著對方」，不過跟一旦對方劈腿，她絕對是「可以很直接了斷的人，完全不回頭」，就算很痛，也要為了更好的人生而痛，絕不歹戲拖棚。

安乙蕎（左起）、裴子齊、製作人余政憲出席《今天愛上我》高雄開鏡儀式。（大愛電視提供）

《今天愛上我》是作曲家余政憲繼《在光裏的人》之後，第二度擔任戲劇製作人，同時也找來《在光裏的人》導演林宏杰二度合作，以導演擅長用鏡頭表現出戲劇節奏的方式，從醫療轉向教育議題，展現出年輕有勁與青春活力的鏡頭語言。劇中年輕人，有的為愛困擾、有的為面子用錢買存在感、有的是E人的外皮包裝，實際上是大I人的社恐，吳奕蓉、王傳一、潘慧如、李淑禎、謝其文等人都成了Y世代的爸媽。

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