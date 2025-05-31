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娛樂 電視

金鐘戲后爆「母女冷戰」 認了有「雷厲風行大姐頭」性格

〔記者李紹綾／台北報導〕金鐘迷你劇戲后吳奕蓉、安乙蕎、裴子齊、林暉閔出席大愛劇《今天愛上我》開鏡儀式，該劇探討教育相關議題，劇情講述大學社團「慈青社」，一群Y世代年輕孩子的世代衝突、內心掙扎與人際關係等自我成長的故事。

林暉閔（左起）、吳奕蓉、導演林宏杰（右）出席《今天愛上我》高雄開鏡儀式。（大愛電視提供）林暉閔（左起）、吳奕蓉、導演林宏杰（右）出席《今天愛上我》高雄開鏡儀式。（大愛電視提供）

吳奕蓉劇中是社團導師的角色，同時也是其中一名社員杜蕾的媽媽，兩人有不少母女冷戰戲。戲外的吳奕蓉沒有小孩，她透露自己比較不是以母親的心情揣摩角色，而是回到原型角色本身就是一個很有愛的人，希望幫助這些年輕人，「某種程度來說，我覺得大部分的人其實都很想要幫助他人。」

吳奕蓉談到，劇中年輕人遇到的問題其實很普世，「我覺得劇中角色體現了愛與陪伴真的能有很大的作用。」對於角色有著「雷厲風行大姐頭」的性格，吳奕蓉說：「某種程度來說，跟我在當主管的時候還滿像的。」不過角色原型的叮嚀和嚴厲都更多了一點。對劇中Y世代年輕人，在自己的人生也有一些難題的時候，還願意發揮大愛幫助他人，吳奕蓉說：「是我大學的時候不可能做得到的。」

安乙蕎（左起）、裴子齊、吳奕蓉、林暉閔出席《今天愛上我》高雄開鏡儀式。（大愛電視提供）安乙蕎（左起）、裴子齊、吳奕蓉、林暉閔出席《今天愛上我》高雄開鏡儀式。（大愛電視提供）

《今天愛上我》是作曲家余政憲繼《在光裏的人》之後，第二度擔任戲劇製作人，同時也找來《在光裏的人》導演林宏杰二度合作，以導演擅長用鏡頭表現出戲劇節奏的方式，從醫療轉向教育議題，展現出年輕有勁與青春活力的鏡頭語言。劇中年輕人，有的為愛困擾、有的為面子用錢買存在感、有的是E人的外皮包裝，實際上是大I人的社恐，吳奕蓉、王傳一、潘慧如、李淑禎、謝其文等人都成了Y世代的爸媽。

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