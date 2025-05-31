「南法限定男友」竟是他 王淨自導短片藏超甜驚喜

〔記者蕭方綺／台北報導〕王淨今年年初成台灣首位LV品牌大使，日前遠赴南法盛裝出席品牌早春時尚大秀，今在社群公布一支自編自導自演的迷你短片，原來她此趟南法行程除了參與時尚活動，還藏有此項終極任務。片中王淨和男主角有許多親暱互動，許多人好奇這位神秘「南法限定男友」到底是誰？王淨解答其實他是團隊的隨行攝影，很謝謝他除了要拍照，還要跨刀演出男主角，深情詮釋也讓王淨誇讚直呼：「你要不要斜槓去演戲！」

王淨為自編自導自演的迷你短片耗費心神。（狗狗與花提供）

王淨指出這支短片從前製的故事選曲構想、畫面設計，到執導、詮釋，甚至後製，她都全程參與，談及當時的創作契機，她一開始只是想要為這趟南法之旅嘗試不一樣的紀錄方式，「沒想到當故事、角色和畫面在腦海裡一點一滴成形後，就越想越認真，從出發前就一直抱著一個既期待又緊張的心情，希望可以好好完成這個作品。」

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王淨攜手「南法限定男友」漫步街頭合拍迷你短片，意外獲當地驚喜。（狗狗與花提供）

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整支短片像是套上「南法濾鏡」般唯美，每幀畫面都呈現了南法獨有的陽光風情，圍繞於「愛」。回想拍攝過程，王淨分享南法真的給了她很多意想不到的驚喜：「很多場景設定其實都是我們現場走遍每條小巷選出來的，也有好幾次是因為那些場景激發出畫面靈感。」

王淨為自編自導自演的迷你短片耗費心神，坦言完成作品有種當母親的感動。（狗狗與花提供）

王淨也坦言要主導完成一支作品實屬不易，談及最大挑戰，王淨分享有太多層面的事情要同時思考，除了是要在有限的行程時間裡捕捉到想要的畫面氛圍，後製剪接也是一大工程，透露自己細節控到每個畫面逐一檢視，連續好幾天看到天亮都還停不下來，直呼要對所有影視創作者獻上深深的：「Respect！」也感性分享完成的那刻有種當母親的感動：「當下真的很想哭！有一種歷經難產但終於生出來的感覺。」

王淨拍攝的整支短片像是套上「南法濾鏡」般唯美。（狗狗與花提供）

被問及會不會因為這次作品當導演當上癮，王淨則表示自己對於任何形式的創作一直都很感興趣，也希望不設限地持續嘗試，但笑說：「剪完這支片我要先躺平三天。」

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